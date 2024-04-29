Західні банки в Росії минулого року сплатили Кремлю 800 мільйонів євро податків - FT

Найбільші західні банки, які залишилися в Росії після повномасшабного вторгення до України, сплатили Кремлю понад 800 мільйонів євро податків 2023 року. Це вчетверо більше, ніж у довоєнний період.

Про це пише Financial Times.

Сім найбільших європейських банків за розміром активів у Росії — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP — повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 мільярди євро 2023 року.

Ці прибутки були втричі більшими, ніж 2021 року, і частково були отримані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни.

Стрибок у прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько 800 мільйонів євро податків порівняно з 200 мільйонами євро 2021 року, як показує аналіз FT. Це відбулося на додаток до прибутків американських кредиторів, таких як Citigroup і JPMorgan.

Податки, сплачені європейськими банками, еквівалентні приблизно 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік.

"Іноземні кредитори виграли не лише від підвищення процентних ставок, а й від міжнародних санкцій проти російських банків. Такі заходи позбавили їхніх конкурентів доступу до міжнародних платіжних систем і підвищили привабливість західних банків для клієнтів у країні", - пишуть журналісти.

Фото: Financial Times

Понад половину податкових платежів європейських банків припадає на австрійський Raiffeisen Bank International, який має найбільшу присутність у Росії серед іноземних кредиторів.

Раніше стало відомо, що один з останніх доступних росіянам каналів із виведення коштів за кордон поступово припиняє роботу. Банки іноземних країн масово оголошують про відмови приймати платежі з РФ через систему "Юністрим", банк-оператор якої наприкінці минулого тижня потрапив під санкції США. Це стосується, зокрема, країн колишнього СНД.

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