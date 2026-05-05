Захист Галущенка заявив про суперечність підозри на тлі зростання прибутку НАЕК "Енергоатом" у 14 разів

"Кабінет міністрів України затвердив чистий прибуток НАЕК "Енергоатом" у розмірі 18,7 млрд грн за 2025 рік.

Половину цієї суми — 9,34 млрд грн — компанія має спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету. За офіційними даними, після кількох років збитковості та мінімальної прибутковості компанія продемонструвала різке покращення фінансових результатів. Зокрема, у 2024 році чистий прибуток НАЕК "Енергоатом" становив близько 1,3 млрд грн", - зазначив адвокат.

На цьому тлі сторона захисту у справі, пов'язаній із діяльністю державних енергетичних компаній, заявляє про невідповідність між фінансовими результатами та фабулою підозри.

"У підозрі стверджується, що Галущенко разом із Гринчук впливали на роботу компанії. При цьому, ми бачимо, що компанія, яка, за версією слідства, була об'єктом можливих зловживань, фактично демонструє стрімке відновлення, вихід на значний прибуток, який у 14 разів вищий за попередній рік та рекордні відрахування до держбюджету. Це викликає питання щодо логіки висунутих звинувачень", — зазначає сторона захисту.

Нагадаємо, раніше правоохоронні органи повідомили про підозру низці осіб у справі, пов'язаній із можливим впливом на діяльність державних енергетичних компаній, зокрема "Центренерго" та "Енергоатому". Сторона захисту наполягає на необґрунтованості звинувачень і вказує на фінансові результати підприємств як на контраргумент.

