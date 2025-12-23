Закінчують приймати заявки на "зимову підтримку": як оформити та коли можна витратити

Гроші

Вже завтра, 24 грудня, завершується реєстрація на отримання державної допомоги в межах програми «Зимова підтримка». Українці, які перебувають у країні та ще не оформили виплату, мають лічені години, щоб подати заявку.

Про деталі цієї програми читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як оформити «Зимову 1000»

Програма «Зимова тисяча» доступна для всіх громадян, які наразі перебувають на території України. Для отримання виплати необхідно встигнути подати запит до 24 грудня включно. Це можна зробити у цифровому форматі через застосунок «Дія» або звернувшись особисто до будь-якого відділення «Укрпошти».

Умови використання коштів залежать від способу їх отримання:

Через «Дію»: гроші зараховуються на картку «Національний кешбек», а скористатися ними можна протягом тривалого часу — до 30 червня 2026 року.

Через «Укрпошту»: пенсіонери та отримувачі соціальних допомог, яким виплату нараховано автоматично або за заявою у відділенні, мають витратити ці кошти до кінця лютого 2026 року.

Цю фінансову підтримку можна витратити на оплату рахунків за комунальні послуги, сервіси «Укрпошти», купівлю ліків чи товарів українських брендів. Також є можливість перерахувати ці гроші на потреби Збройних Сил України.

Реєстрація на інший вид допомоги — «Зимові 6 500 грн» — уже офіційно закрита від 17 грудня.

Нагадаємо, кошти «Зимової підтримки» отримали не всі ті, хто подавав заявки. За останніми даними, понад 13 млн українців подали заяви про «зимову тисячу» в «Дії», а на «зимові 6 500» — понад 300 тис. осіб. В Уряді кажуть, коштів вистачить. Усі заявки будуть виконані в кілька хвиль.