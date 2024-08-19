Закон про підвищення податків відклали до осені: які зміни готують українцям

Український уряд шукає шляхи збільшення надходжень до бюджету і запевняє, що альтернативи підвищенню податків просто немає.

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт щодо підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.

Про це пише Forbes Ukraine.

Головна зміна, про яку вдалось домовитись — замість 1-відсоткового податку від обороту для юросіб у законопроєкті пропишуть підвищення ПДВ на 3-4 в.п. до 23-24%, розповіли співрозмовники у Кабінеті міністрів і парламенті.

Ще одна зміна, яку готують — авансовий податок для АЗС.

В урядовій версії пропонувалось запровадити авансовий податок у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального.

Нова концепція — АЗС сплачуватимуть фіксований платіж за кожен об'єкт, розповіли народний депутат і співрозмовник з однієї з мереж АЗС. Робочий варіант — мінімальний платіж 60 тисяч грн з однієї АЗС на місяць.

"Без змін залишається збільшення військового збору для фізичних осіб та ФОПів, зазначив нардеп, дотичний до перемовин", — пише видання.

Також за даними видання, Верховна Рада не встигне до вересня ухвалити податкові зміни, тож запрацювати нові податки мають вже від 1 жовтня, сказали нардепи.

Нагадаємо:

Кабмін пропонує запровадити нову ставку військового збору та інші платежі, що мають на меті забезпечення державного бюджету на 140 млрд грн. Уряд націлений підняти військовий збір до 5%, а також впровадити 1% податок на дохід для всіх підприємств країни. Крім того, планується брати військовий збір з продажу нерухомості (5%), з купівлі нових автомобілів (15%), з реалізації ювелірних виробів (30%) тощо.

Про те, що в Україні є інші джерела отримання доходів, повідомила спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Вона зазначила, що разом із пані послом Бріджит Брінк запропонувала українському Кабміну провести реформу митниці шляхом цифровізації, що, на її погляд, допоможе запобігти проявам корупції.

Спецпредставниця США вважає, що такі кроки зможуть залучити до бюджету кошти осіб, які наразі ухиляються від оподаткування.

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