Закон про поштовий зв’язок створив вимогу для операторів, яку неможливо виконати - учасники ринку

Незалежні поштові оператори не здатні виконати вимогу закону про поштовий зв’язок щодо наявності спеціального коду для відкриття місця міжнародного поштового обміну, яке необхідно для обробки міжнародних відправлень.

Про це пише у своєму блозі Інна Хомич, директорка з правових питань групи компаній «Нова пошта»

На її думку, законодавці умисно чи помилково створили монополію, поспіхом ухваливши недосконалий закон, який регулює діяльність галузі від кінця 2022 року.

«Щоб отримати цей код Всесвітнього поштового союзу (ВПС), приватному поштовому оператору треба знайти цвіт папороті, винайти філософський камінь та тричі порушити просторово-часовий інтервал – тобто абсолютно неможливо. Бо отримання такого коду приватним оператором просто не передбачено правилами ВПС. Крапка», — описує головний юрист НП тупикову ситуацію, створену українським законом.

В самому ВПС були здивовані, коли дізнались про свою причетність до регулювання діяльності незалежних поштових операторів в Україні.

«Ми направили листа до Всесвітнього поштового союзу, і навіть 17.01.2023 отримали відмову на своє дурнувате прохання. — розказує деталі Інна Хомич. — А можете уявити подив шановних представників ВПС, коли я розказувала їм, що мене – приватного поштового оператора – закон зобов’язує отримати код ВПС… Так соромно мені не було з часів університетських екзаменів з латини. Але тут був іспанський сором…».

Відповіді союзу вже передали керівникові профільного парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрію Кісєлю.

У компанії нагадали про змарнований Мінінфраструктури час, коли можна і треба було внести відповідні зміни. При цьому у парламенті був законопроект, але його так і не розлянули від 2020-го.

«Профільні комітети, державні інституції та представники бізнесу неодноразово попереджували про недосконалість законопроєкту і ризики, які він несе. Та все ж під кінець 2022 року депутати поспіхом прийняли документ «для галочки» — слід було створювати видимість виконання зобов’язань України перед ЄС та імплементації галузевих Директив. Але закон не відповідає європейським стандартам: монополізм з преференціями окремим операторам, корупційні ризики, надмірне державне втручання в регулювання галузі та адміністративний тиск на бізнес», - наголосили в «Новій пошті» і зазначили, що зміни складнили роботу на міжнародному ринку всім українським операторам за виключенням кількох компаній.