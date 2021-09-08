Закон "Про віртуальні активи" відкриває Україну для легальної роботи міжнародних бірж криптовалют - Шевченко

Прийнятий Верховною Радою у другому читанні та в цілому Закон "Про віртуальні активи" (законопроєкт № 3637), дозволяє створити в Україні прозорий і цивілізований ринок віртуальних активів. Закон, зокрема, створює умови для легальної роботи в Україні міжнародних бірж криптовалют і дозволить захистити українських гравців ринку від шахрайства.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко заявив у Facebook.

"Вітаю ухвалення депутатами закону "Про віртуальні активи". Завдяки 276 голосам "ЗА" в Україні з’явилася можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами", - зазначив Шевченко.

За його словами, відтепер віртуальні активи, в тому числі й ті, що прийнято називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку зможуть працювати у правовому полі.

Також прийнятий закон дає можливість міжнародним біржам криптовалют легально працювати в Україні.

Після прийняття закону національним регулятором будуть розроблені підзаконні нормативно-правові акти, які мають захистити українських гравців ринку від загрози шахрайства і знецінення їх заощаджень.

У НБУ також нагадують, що єдиним законним платіжним засобом в Україні залишається гривня. Разом з тим, Нацбанк вивчає можливість випуску цифрової валюти - е-гривні, яка об'єднала б реальну економіку і ринок віртуальних активів.

Нагадаємо, раніше Кирило Шевченко оголосив про старт спільної благодійної акції разом з фондом "Таблеточки", в ході якої українцям пропонується здати виведені з обігу 25-копійчані монети на допомогу дітям, що борються з онкологічними захворюваннями.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання