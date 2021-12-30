Закон про захист боржників: в Україні зареєстрували понад 60 колекторських компаній

Діє закон, який регулює діяльність атких компаній.

За п'ять місяців місяців Національний банк зареєстрував 61 колекторську компанію.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Також читайте Жодних анонімів та два контакти на день: в Україні хочуть посилити вимоги до колекторів

НБУ надалі продовжує надавати ліцензії компаніям, які не є фінансовими установами, але мають право надавати фінансові послуги. До слова, 14 липня набув чинності закон, який регулює діяльність колекторських компаній в Україні - працювати мають право лише компанії, які зареєстровані в НБУ.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон про захист боржників від недобросовісних колекторів. Раніше українське законодавство не регулювало роботу колекторських компаній, а тепер їх ввели у правове поле. Натомість ухвалений документ дозволить захистити споживачів кредитних послуг.

Таким чином буде створений реєстр колекторських компаній. До нього повинні бути внесені всі установи, які хочуть діяти на ринку. За документом, всі фінансові установи мають попереджати позичальника ще на етапі підписання договору, про те, що в разі заборгованості будуть залучатися колектори.

Читайте також: