Законопроєкт №5655 ставить обраних забудовників у привілейоване становище - Асоціація міст України

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» №5655 обов’язково має бути доопрацьований.

Асоціація міст України виступає категорично проти його ухвалення в нинішньому вигляді, тому що цим документом обмежуються права місцевого самоврядування. Про це йдеться в заяві АМУ, розміщеній на сайті асоціації.

«Асоціація міст України 8 грудня вчергове звернулася до голови профільного Комітету Верховної Ради України щодо проєкту Закону України №5655. Серед численних зауважень та пропозицій АМУ зазначила, що законопроєкт в обов’язковому порядку необхідно доопрацювати задля вилучення положень щодо приватних уповноважених осіб з містобудівного контролю, адже проєктом передбачено передавання функції держави та місцевого самоврядування підприємницьким структурам. Це ставить одних суб'єктів господарювання у привілейоване становище стосовно інших, що суперечить частині другій статті 5 та частині четвертій ст. 13 Конституції України», - зазначають в АМУ.

Також в Асоціації міст України вважають за потрібне демонополізувати право підпису керівника органу містобудування.

«Адже це зупинить всі процеси в будь-якій громаді, тим більше в місті-мільйоннику», - кажуть в АМУ.

Серед інших вимог АМУ:

- запровадження відповідальності адміністраторів електронної системи за терміни надання послуг, за неправдивість введених ними даних і за ненадання послуг взагалі;

- створення можливостей для зупинення самовільного будівництва;

- приведення норм проєкту у відповідність до Цивільного Кодексу України.

Асоціація міст України також нагадала про необхідність проведення узгоджувальних нарад із представниками Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства культури України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомлялося, 1 грудня законопроєкт №5655 був знятий з розгляду парламентом. А напередодні, 28 листопада, Асоціація міст України зверталася із пропозиціями місцевого самоврядування до законопроєкту.