Законопроєкт №13628 про квоти на тютюн створює ризики для виробників і держбюджету

Про це у своєму блозі на Liga.net заявив економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На думку експерта, вимога до виробників додавати до тютюнових виробів 2-5% української сировини нереалістична щонайменше через те, що в Україні немає масового вирощування тютюну, яке ускладнене багатьма факторами.

“За даними Державної служби статистики у 2023 році площа посіву тютюну в усіх категоріях господарств становила 1,1 тис. га, а валовий збір - 22,2 тонни при врожайності 21,2 ц/га. Порівняно з 2005 роком, тютюнові площі зменшилися у 43 рази. Це призвело до критичного зниження виробництва тютюну та занепаду галузі. То чи буде технічна можливість у виробників тютюнових виробів виконати норму Закону? Квоти (2–5%) не враховують впливу погоди, війни, форс-мажорів, що робить їх недосяжними та створює ризики для ліцензування виробників. Врожайність українського тютюну (мін. 2000 кг/га) залежить від природних і економічних чинників, тому встановлення фіксованих вимог нереалістичне”, - зауважив Пендзин.

Експерт додає, що обовʼязкове квотування загрожує й економічними проблемами для держави та стабільній роботі підприємств.

“У разі неврожаю чи інших проявів нестабільності виконання квот стає неможливим, що може призвести до зупинки виробництва та скорочення робочих місць. До речі, Мінфін, аналізуючи норми цього законопроекту, прогнозує щорічні податкові втрати до 3,6 млрд грн. У разі скорочення виробництва на 10% втрати акцизу можуть становити 218,7 млн грн у 2027 р., 343,4 млн грн у 2028р., 572,3 млн грн у 2029 р.”, - зазначив економіст.

Пендзин також звертає увагу на те, що законопроєкт не пропонує інструментів перевірки частки української сировини, що створює корупційні ризики.

“Бізнес буде змушений доводити походження сировини, що відкриває простір для корупційних зловживань і тиску через ризик втрати ліцензії. Відсутні чіткі правила контролю якості та методика перевірки частки українського тютюну — це буде стимулювати схеми з фальшивими документами, як у 90-х з «українським» тютюновим імпортом”, - продовжує Пендзин.

Насамкінець експерт наголосив, що в держави є чимало інструментів для стимулювання виробництва аграрної продукції в Україні.

«Попри задекларовану мету — підтримку українських аграріїв — Законопроєкт не містить реальних механізмів її досягнення. Натомість створює нові бар’єри для бізнесу, підвищує корупційні ризики, суперечить міжнародним зобов’язанням України та скорочує надходження до бюджету… Існують альтернативні рішення для підтримки вітчизняних аграріїв. Наприклад, пільгове фінансування, дотації, інвестиції в технології, програми розвитку - це реальні інструменти підтримки, без штучних квот”, - підсумував Пендзин.