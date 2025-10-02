Закриття ФОПів хочуть сильно ускладнити: як НБУ планує змінити правила

Закриття ФОПів

Реклама

Національний банк України (НБУ) пропонує зробити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП) більш складною та контрольованою, щоб протидіяти схемам із використанням фейкових підприємців для незаконних фінансових операцій.

Причини змін

НБУ зазначає, що останнім часом зростає проблема з «грошовими мулами"– особами, які використовують статус ФОП для відмивання коштів або ухилення від оподаткування. Такі «ФОПи-дропи» відкривають кілька рахунків у різних банках, здійснюють великі обсяги операцій, часто використовують фіктивні договори й існують лише короткий термін. Ці дії важко відстежити через швидкість та короткотривалість транзакцій, а також через автоматичну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Зараз законодавство не передбачає обмежень на кількість рахунків, які може відкрити одна фізична особа-підприємець, що значно ускладнює боротьбу з шахрайством. Крім цього, після припинення діяльності зазвичай не проводиться обов’язкова податкова перевірка, хоча така можливість теоретично існує для податкової служби.

Реклама

Пропозиції НБУ

Щоб вирішити ці проблеми, Нацбанк пропонує змінити роботу автоматизованих сервісів «Дія», зробивши процес закриття ФОП поетапним і більш контрольованим:

здійснювати перевірку фінансових операцій ФОПа та повноти сплати податків,

вводити автоматичне заповнення ліквідаційної декларації з інформацією про всі обороти за певний період,

реєструвати припинення підприємницької діяльності лише після виконання цих етапів.

Запропоновані зміни торкнуться усіх малих підприємців, але, за оцінками НБУ, не створять серйозних труднощів для тих, хто веде чесну та прозору діяльність. Основний удар буде по радикальних «схемах-дропах».

У 2026 році очікується підвищення податкових ставок і лімітів доходу для ФОП, що пов’язано зі збільшенням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, закладеними в проєкті Держбюджету. Уряд анонсував зміни ще в серпні та вересні 2025 року та підтвердив зростання фіскального навантаження на підприємців, тож власники ФОПів повинні бути готовими до більшого контролю та нових вимог при закритті бізнесу.