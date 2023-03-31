Залишатися осторонь – не наша історія, – Володимир Носов розповів, чому WhiteBIT обрала Україну та як біржа допомагає під час війни

До людей, які зробили свій перший мільйон до тридцяти, – ставлення, як правило, упереджене. А до тих, хто зробив цей мільйон на криптоактивах, – і поготів. Хто вони – нові мільйонери із криптоіндустрії. Хакери, мрійники чи ті, хто розгледіли перспективи першими? Поки це ще не стало мейнстрімом.

Чому ставлення до криптоіндустрії скептичне та як із цим боротись? Як криптоактиви показали себе під час війни та які завдання вони вирішують? Та зрештою, чому одна з найбільших в Європі криптобірж WhiteBIT після початку війни не залишила український ринок, а навпаки – почала активно підтримувати та інвестувати в розвиток держави.

Про стереотипи, емоції, допомогу Збройним силам та здатність залишатися собою розповів засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT, харківʼянин Володимир Носов.

– Під час повномасштабної війни WhiteBIT чітко дала зрозуміти, що залишається з Україною: готова допомагати та інвестувати. Ви не жалкуєте про це?

– Залишатися осторонь – не наша історія. Звісно, можна було обмежитися разовою допомогою на гуманітарні потреби, закрити харківський офіс і займатися далі своїми справами. Але ми завжди акцентували увагу на тому, що WhiteBIT — біржа з українським корінням. Тому без вагань виключили росію з усіх процесів і понад рік системно допомагаємо нашим Збройним силам. Для нас це важливо.

WhiteBIT дійсно глобальна компанія. Ми відкрили 8 міжнародних офісів та входимо в топ-5 найбільших криптовалютних компаній в Європі, а наші 3,5 млн користувачів знаходяться у 150 країнах світу. Звісно, ми не плануємо зупинятися, але WhiteBIT завжди буде компанією з України. Питання підтримки України, українців, захисників для нашої команди принципове.

– Соціально відповідальний бізнес в умовах війни – який він у вашому розумінні? Це великий бізнес, що донатить мільйони на ЗСУ? Чи умовна продуктова крамниця, що працювала в Києві 25 лютого, коли решта магазинів закрилися?

– Парадокс у тому, що в моєму розумінні між біржею WhiteBIT, яка переказала на гуманітарні та військові потреби вже понад 11 млн доларів, та малим бізнесом, що залишився в Україні під час війни і просто працює, – немає принципової різниці. Кожен робить свій внесок.

Я знаю багатьох підприємців, які могли закрити бізнес в Україні та відкрити його за кордоном. Але натомість зберегли робочі місця і працюють далі.

Сьогодні соціально відповідальний бізнес – це проактивний бізнес. Ніхто не чекає вказівки згори, а всі обʼєднують свої зусилля. Для взаємопідтримки в бізнес-процесах, для закриття зборів, для підтримки інших соціальних ініціатив. А щоденний донатинг – це вже безумовна частина нас.

– Напередодні ви переказали 1 мільйон гривень на придбання NFT із колекції UACatsDivision. Це благодійний проєкт, котрий збирає на флот морських дронів для України. Що зараз із придбаними NFT? Мабуть, ви стали власником найбільшої колекції.

– Насправді в цьому статусі я пробув менш як добу (сміється). В один день ми викупили 250 NFT з колекції UACatsDivision, а вже наступного дня ці NFT знайшли своїх власників серед українців. Але за цю добу мій дірект просто впав від повідомлень, адже щоб отримати NFT, потрібно було виконати умови конкурсу. Поширити історію, відмітити наші сторінки, організаторів та платформу UNITED24. Але радий, що таким способом ми не лише задонатили на проєкт, а й підтримали його інформаційно.

Така ініціатива – ще одна демонстрація того, наскільки криптосфера органічно інтегрується в усі інші.

– Україна дійсно прогресивна держава з погляду впровадження різних цифрових продуктів. Як вважаєте, війна не завадить нам продовжити цей шлях?

– Якщо говорити цифрами, то за підсумками минулого року Україна посіла третє місце у світовому рейтингу країн, де технології блокчейну набули найбільшого поширення, і перше місце у світі за кількістю власників криптовалюти. Тому навпаки інтерес до цифрових активів та нових технологій загалом росте в Україні. Наше завдання трансформувати цю цікавість у потенціал.

Криптоактиви показали себе як зручний інструмент для переказу та збереження коштів під час війни, запропонували швидкі рішення, на які традиційні фінансові інструменти не здатні. Але ми продовжуємо зіштовхуватися з тим, що для багатьох українців усі можливості та переваги блокчейну ще не зовсім зрозумілі. Мета WhiteBIT змінити це.

Так народжуються кооперації з відомими брендами, футбольними клубами, попзірками. Тими, хто задає рівень у своїй індустрії. Серед таких проєктів, наприклад, «криптоквартирники», під час яких разом з українськими зірками ми обговорювали новини блокчейну. WhiteBIT також підписала партнерства з футбольними клубами, серед яких легендарна «Барселона» та, звісно, Національна збірна України. До речі, нещодавно ми оголосили про розіграш брендованого мерчу від «Барселони» для наших підписників і клієнтів біржі. Такі гучні кейси – це спосіб підтримувати інтерес до індустрії, з одного боку, а з іншого – руйнувати стереотип про крипту як щось специфічне і занадто складне.

Окремо згадаю і освітній напрям, який ми розвиваємо спільно з партнерами по індустрії та державними інституціями. Вірю в те, що Україна може і має стати одним із ключових цифрових хабів Європи.

– Навіщо приватній біржі WhiteBIT долучатися до освітніх ініціатив, які не передбачають отримання прибутку?

– До певного етапу будь-який бізнес зосереджений на отриманні прибутку – такі умови виживання. Але WhiteBIT давно вийшла на новий рівень, коли в основі бізнес-моделі – цінності та емоції, а не просто бажання заробляти.

Мета WhiteBIT – збільшити обізнаність про можливості крипти та блокчейн-технологій, і співпраця з Мінцифри, Могилянкою та іншими партнерами із криптоіндустрії – наш шлях досягнення цієї мети. Крім того, я впевнений, що саме в цьому держава та бізнес можуть ефективно працювати разом.

Ми починали будувати WhiteBIT, коли інформацію потрібно було збирати, як пазл, і зіштовхуватися зі скептичними настроями. Для наступного покоління криптоспільноти ми хочемо зробити шлях входу в індустрію максимально коротким.

До слова, освітні курси – не єдиний соціальний проєкт, який підтримує WhiteBIT. На столичній Контрактовій площі зараз працює культурний простір «Модуль тимчасовості» – міжнародний благодійний проєкт, до якого ми долучилися разом із командою don’t Take Fake та іншими партнерами. Це металева конструкція зі сталі, яку виготовляли в Маріуполі. Вона слугує одночасно і бомбосховищем, і мистецькою інсталяцією, де проходить виставка, присвячена українській культурі і війні. Крім того, всі виручені кошти від вхідних квитків будуть направлені на відновлення українських культурних обʼєктів та артінституцій, що були зруйновані під час війни.

– В чому полягає суть вашої співпраці з Могилянкою та Мінцифри в межах освітнього напряму?

– Почнемо з того, що йдеться про дещо різні освітні проєкти – окремо з Могилянкою та окремо з Мінцифри. У межах співпраці з Мінцифри ми разом з іншими гравцями ринку долучилися до створення безкоштовного освітнього проєкту з криптограмотності та блокчейну, що вже доступний для українців на порталі «Дія. Цифрова освіта». Нещодавно стартував останній навчальний модуль. Загалом учасники курсу отримали доступ до понад 100 годин актуальної теоретичної інформації та практики.

Щодо співпраці з Могилянкою, вона революційна з погляду перспектив. Наше партнерство передбачає створення нових освітніх програм в Україні, завдяки яким молодь зможе опанувати блокчейн та сучасні професії. Нічого подібного в нашій державі на такому рівні ще ніхто не реалізовував. Тим паче під час повномасштабної війни. Разом із Києво-Могилянською Академією WhiteBIT започаткує першу в Україні та Східній Європі магістерську сертифікатну програму з блокчейн-технологій. А Могилянка стане першим закладом вищої освіти в Східній Європі, де можна буде здобути якісну криптоосвіту. Спеціалістів для криптоіндустрії в Україні готуватимуть на академічному рівні. Чи не круто це?

– WhiteBIT багато інвестує у благодійні та соціальні проєкти, з чого можна зробити висновок, що справи в компанії йдуть добре. А як же турбулентність на ринку цифрових активів? Нещодавно була інформація, що банки в Україні блокують виведення грошей на криптобіржах. Вам є про що хвилюватись?

– Я мушу хвилюватися і працювати постійно для того, щоб у наших клієнтів причин нервувати було менше. Це мій нормальний стан впродовж останніх років, незалежно від зовнішніх обставин. Не буває ідеальних умов.

Дійсно, є ті, хто намагається з усіх сил продемонструвати, що крипта – це не надійно. Але що тоді взагалі «надійно» в нашому світі? Кілька тижнів тому на американському ринку відбулося падіння відразу трьох великих банків, та це не викликало такого ажіотажу.

Ринок цифрових активів переживає рівно ті ж самі процеси, що і звичайний фінансовий ринок. Є періоди спокою або турбулентності. Але це не привід ставити під сумнів надійність крипти загалом. Це нейтральний продукт зі своїми перевагами і недоліками. Як їх використовувати та з якою метою – вже інше питання.

Щодо інформації про блокування можливості виводити кошти з криптобірж в Україні – проблема не в біржах, а в банках, які допомагали певним сервісам мінімізувати податки. Крипта була тут просто зручним інструментом. Але ми вже запропонували нашим клієнтам альтернативи щодо виводу коштів, тому ситуація контрольована.

Глобально всі ці процеси та випадки зараз не впливають на здатність WhiteBIT масштабувати бізнес, інвестувати в підтримку і розвиток важливих соціальних проєктів. Але я також розумію – людей хвилюють неоднозначні новини, хвилюють прогнози, тому намагаюсь якомога частіше виходити в публічний простір із своїми новинами. І просто комунікувати. Це працює.

– Періодично в мережі зʼявляються негативні згадки про діяльність біржі. Як ви ставитеся до таких закидів?

– Як тільки компанія досягає певного рівня та продовжує зростати, завжди знайдуться люди чи групи, які захочуть все знецінити. Більш того, частина економічного фронту полягає в тому, що росія бореться з українським бізнесом, який активно допомагає Україні. А ми – одні з найбільших приватних донаторів допомоги Україні, звісно, це не подобається ворогу. І звісно, що будуть ті, хто поливатиме нас брудом за допомогу українцям, військовим, за співпрацю з державними органами в допомозі українцям, за підтримку благодійних чи освітніх проєктів тощо.

Коли ми виходимо в публічне поле, розуміємо всі ризики і готові до них. Ми неухильно виконуємо всі норми AML-комплаєнсу для виявлення та моніторингу діяльності з відмивання грошей у крипто і фіатних операціях. Дотримуємося всіх норм верифікації клієнтів, як прозорий бізнес ми завжди співпрацюємо із правоохоронними та судовими органами. І, насправді, маємо величезну кількість відзнак і подяк за це.