Залишилися без пенсії через одну помилку: у ПФУ пояснили, як українцям повернути гроші

Як повернути виплату пенсії

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Якщо пенсіонери не пройшли фізичну ідентифікацію, вони втрачають виплати. Чи можна повернути свою пенсію і що для цього потрібно зробити? Через одну помилку можна легко та швидко втратити пенсію. Що потрібно зробити, аби пенсія знову надходила на картку?

Детально про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Як поновити виплату пенсії, якщо не пройшли фізичну ідентифікацію

Якщо пенсіонери не пройшли фізичну ідентифікацію, бо забули чи не знали, що її потрібно проходити, вони могли втратити свої щомісячні виплати чи страхові. Однак їх можна поновити. Зробити це не складно.

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Виплату пенсії можна відновити, якщо особа пройде фізичну ідентифікацію протягом одного року з дати припинення виплати. Рішення про поновлення виплати пенсії ухвалює територіальний орган Пенсійного фонду України.

Проходити щорічну ідентифікацію потрібно, аби довести, що пенсіонер насправді живий і виплати за нього не отримує хтось інший.

Для відновлення пенсії потрібно пройти фізичну ідентифікацію онлайн чи особисто та подати заяву про відновлення виплат.

Заяву також можна подати онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду (якщо пенсіонер зможе підтвердити особу за допомогою відеозв’язку) чи в паперовій формі особисто, завітавши до сервісного центру ПФУ.

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Українські пенсіонери, які тимчасово живуть за кордоном, можуть надіслати поштою заяву про поновлення виплати та документ про підтвердження факту, що особа є живою. Такий документ можна оформити у дипломатичних установах України в країні перебування.

Пенсійний фонд поновлює виплату пенсій чи страхових виплат з дня їх припинення, якщо фізичну ідентифікацію пройдено вчасно — протягом одного року з дати зупинення виплат.

Українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, і не можуть відправити документи поштою та пройти фізичну ідентифікацію, отримують пенсію чи страхові виплати у випадку, якщо їм не призначено пенсію у РФ.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, в Україні оновили порядок підрахунку трудового стажу за Законом №4851-IX. Відтепер громадянам зараховуватимуть періоди роботи для визначення права на пенсію навіть за відсутності фактичної сплати ЄСВ. Головна умова — підприємство мало офіційно нараховувати зарплату та подавати звітність до податкових органів.

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Проте такі «проблемні» періоди допоможуть лише отримати право на вихід на пенсію, але не вплинуть на розмір самих виплат, оскільки для розрахунку суми враховуватимуть тільки місяці з фактично сплаченими внесками.

Крім того, Пенсійний фонд України тепер зобов’язаний самостійно інформувати громадян про брак відомостей в електронних реєстрах і допомагати в розшуку втрачених чи архівних даних про заробіток.

У разі втрати паперової трудової книжки підтвердити стаж можна через електронні реєстри, архівні довідки чи інші офіційні документи. Подати папери на оформлення пенсії можна особисто в сервісному центрі ПФУ або дистанційно через вебпортал.

Українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть втратити виплати, якщо не виконуватимуть правила ідентифікації або не витрачатимуть кошти з пенсійної картки. Згідно з законодавством, для продовження нарахування пенсії громадяни повинні проходити фізичну ідентифікацію щорічно.

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Це підтверджує, що отримувач пенсії живий, тому процедура, виконана в поточному році, гарантує збереження виплат на наступний рік.

Щоб не втратити українську пенсію, пенсіонерам за кордоном необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Ця вимога є обов’язковою навіть для тих громадян, які вже успішно підтверджували свій статус у 2025 році.

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