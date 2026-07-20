Залишитеся в темряві і без грошей: українців попередили про штрафи за світло

Штраф за несплату електроенергії / © ТСН.ua

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Енергетики нагадали про жорсткі правила оплати світла в Україні: після 20 числа кожен день прострочення збільшує суму боргу через автоматичні штрафи. Окрім того, споживачі ризикують залишитися без електропостачання.

Про це повідомив «Черкасиенергозбут».

За спожиту електроенергію потрібно сплатити до 20 числа місяця, що йде за розрахунковим. Якщо кошти не надійшли після цієї дати, заборгованість вважається простроченою.

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Автоматичні штрафи за електроенергію

Тривале ігнорування платежів може призвести до відключення електроенергії, судових витрат і необхідності оплачувати повторне підключення. Крім того, на суму боргу нараховуються інфляційні втрати та 3% річних. Від 1 липня ці нарахування застосовуються автоматично.

Наприклад, якщо споживач заборгував 1000 грн, додаткові нарахування можуть становити близько 150 грн. У разі подальшого зростання боргу збільшуватиметься і ця сума.

Від 1 липня такі нарахування автоматично застосували до всіх боржників за весь період прострочення. Надалі відповідну процедуру проводитимуть регулярно.

Відключення світла за несплату штрафу

Якщо заборгованість продовжує накопичуватися, постачальник може припинити електропостачання. Для його відновлення споживачу доведеться повністю погасити борг, сплатити послуги з відключення та повторного підключення, а потім чекати на відновлення електропостачання від трьох до п’яти робочих днів.

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Якщо ж справа дійде до суду, до суми заборгованості додадуться також судові витрати.

Енергетики рекомендують регулярно контролювати стан особового рахунку через особистий кабінет, Telegram-бот компанії, сайт постачальника або Центр обслуговування споживачів.

У разі фінансових труднощів варто звернутися до постачальника електроенергії та домовитися про врегулювання боргу. Це допоможе уникнути додаткових нарахувань, судового розгляду та відключення електроенергії.

За який розмір боргу відключать світло?

Нагадаємо, підставою для відключення світла може стати борг від 3000 грн, який не сплачується понад два місяці. Перед знеструмленням постачальник зобов’язаний попередити споживача за 10 робочих днів. Уникнути відключення можна, повністю сплативши борг, уклавши договір про реструктуризацію або звернувшись до суду (на час судового розгляду послуги не припиняють).

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