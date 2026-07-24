Залишився лише тиждень: українцям нагадали про податки, які треба сплатити

В Україні до 30 липня платники податків повинні сплатити низку обов’язкових платежів за червень, зокрема податок на додану вартість, акцизний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.

Про це нагадує Державна податкова служба.

акцизний податок за червень 2026 року

податок на додану вартість за червень 2026 року

військовий збір із нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2026 року

податок на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2026 року

плату за землю (земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності) для платників, крім громадян, за червень 2026 року

орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за червень 2026 року

дивіденди на державну частку господарськими товариствами, які складають консолідовану фінансову звітність, за 2025 рік

єдиний податок юридичними особами — платниками четвертої групи за ІІ квартал 2026 року