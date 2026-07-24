ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
581
Час на прочитання
2 хв

Залишився лише тиждень: українцям нагадали про податки, які треба сплатити

В Україні 30 липня — останній день для сплати низки податків, зборів та внесків за червень 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Податки

Податки / © pixabay.com

В Україні до 30 липня платники податків повинні сплатити низку обов’язкових платежів за червень, зокрема податок на додану вартість, акцизний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.

Про це нагадує Державна податкова служба.

До 30 липня необхідно сплатити:

  • акцизний податок за червень 2026 року

  • податок на додану вартість за червень 2026 року

  • військовий збір із нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2026 року

  • податок на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2026 року

  • плату за землю (земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності) для платників, крім громадян, за червень 2026 року

  • орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за червень 2026 року

  • дивіденди на державну частку господарськими товариствами, які складають консолідовану фінансову звітність, за 2025 рік

  • єдиний податок юридичними особами — платниками четвертої групи за ІІ квартал 2026 року

  • авансові внески з податку на прибуток підприємств для пунктів обміну іноземних валют за липень 2026 року

Водночас платники, які через об’єктивні обставини не мають можливості своєчасно виконати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України.

Податки в Україні — останні новини

Власникам нерухомості та свіжих автівок уже нараховують податки на майно, які необхідно сплатити протягом 60 днів після отримання повідомлення, щоб уникнути чималих штрафів та пені.

В Україні податкова почне шукати приховані доходи по-новому. Одним із головних нововведень стане запуск системи автоматичного аналізу фінансових потоків.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
581
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie