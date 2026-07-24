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Залишився лише тиждень: українцям нагадали про податки, які треба сплатити
В Україні 30 липня — останній день для сплати низки податків, зборів та внесків за червень 2026 року.
В Україні до 30 липня платники податків повинні сплатити низку обов’язкових платежів за червень, зокрема податок на додану вартість, акцизний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.
Про це нагадує Державна податкова служба.
До 30 липня необхідно сплатити:
акцизний податок за червень 2026 року
податок на додану вартість за червень 2026 року
військовий збір із нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2026 року
податок на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2026 року
плату за землю (земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності) для платників, крім громадян, за червень 2026 року
орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за червень 2026 року
дивіденди на державну частку господарськими товариствами, які складають консолідовану фінансову звітність, за 2025 рік
єдиний податок юридичними особами — платниками четвертої групи за ІІ квартал 2026 року
авансові внески з податку на прибуток підприємств для пунктів обміну іноземних валют за липень 2026 року
Водночас платники, які через об’єктивні обставини не мають можливості своєчасно виконати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України.
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