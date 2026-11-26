Частина укранців може отримати гроші на опалення / © Ілюстративне фото, згенероване ШІ

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Українці, які опалюють свої будинки дровами чи вугіллям і не мають централізованого теплопостачання, можуть отримати від держави субсидію на закупівлю твердого палива. Крім бюджетних виплат, для окремих домогосподарств також передбачена додаткова фінансова допомога від міжнародних партнерів.

Про продовження прийому заяв на таку підтримку розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Сумській області.

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Хто може оформити житлову субсидію

Оформити житлову субсидію на купівлю скрапленого газу, а також твердого чи рідкого пічного палива мають право родини, які:

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проживають у будинку або квартирі з пічним опаленням чи кухонним вогнищем на твердому паливі;

не користуються централізованим опаленням;

не використовують природний газ або електроенергію для індивідуального опалення.

У ПФУ зазначають, що субсидія призначається як громадянам України, так і іноземцям та особам без громадянства, які законно проживають на території країни.

Скільки часу діятиме субсидія на тверде паливо

Допомогу на купівлю пічного палива призначається один раз на календарний рік, а всю суму перераховують одним платежем на поточний опалювальний сезон — цим вона відрізняється від щомісячних компенсацій за комунальні послуги.

Водночас оформлення такої виплати не заважає родині отримувати стандартну субсидію на оплату інших житлово-комунальних послуг. Домогосподарство так само може претендувати на часткову оплату електроенергії, газу для приготування їжі, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Розмір субсидії на тверде паливо у 2026 році: на які суми розраховувати

Суму виплати для кожної родини розраховують індивідуально. Фахівці беруть до уваги загальний дохід усіх мешканців домогосподарства за минулий календарний рік та зіставляють його з державними нормами споживання палива.

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У 2026 році розмір допомоги на тверде паливо становить: мінімальна норма становить дві тони на одне домогосподарство. Розмір допомоги — 9 205,14 гривні.

На скраплений газ: кількість балонів залежить від кількості мешканців домогосподарства:

для однієї-двох осіб — два балони, або 920,52 гривні ;

для трьох-чотирьох осіб — три балони, або 1 380,78 гривні ;

для п’яти та більше осіб — чотири балони, або 1 841,04 гривні.

Як оформити субсидію на паливо

Для того. щоб отримати допомогу, потрібно подати такі основні документи:

заяву про призначення житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які входять до складу домогосподарства.

Варто зауважити, що у деяких випадках такому можуть знадобитися й додаткові документи, такі як: договір оренди житла або договір про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги.

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Подати заяву можна кількома зручними способами:

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua, використовуючи кваліфікований електронний підпис або BankID;

подати особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через ЦНАП або органи місцевого самоврядування.

Звернутися по субсидію на придбання твердого та рідкого пічного палива для опалювального сезону 2026/2027 потрібно до 31 грудня 2026 року.

Хто має право на додаткові 19 400 гривень для купівлі твердого палива

Окрім державної субсидії, у 2026 році міжнародні організації надають українцям одноразову фінансову підтримку на закупівлю твердого пічного палива для проходження опалювального сезону 2026–2027 років. Подати документи на отримання цих коштів можуть жителі прифронтових регіонів:

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Луганської;

Донецької;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Миколаївської.

Розмір такої одноразової виплати становить 19 400 гривень.

Заяву необхідно подати особисто до органів місцевого самоврядування або ЦНАПу за місцем фактичного проживання.

Варто зауважити, що Пенсійний фонд не призначає субсидію на закупівлю скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива родинам, які вже отримували аналогічну фінансову підтримку від міжнародних організацій протягом опалювального сезону 2025/2026 років.

При цьому можливість оформити державну допомогу на решту комунальних послуг у таких споживачів залишається. Незалежно від того, який саме варіант виплат на обігрів обере домогосподарство, воно все одно може отримувати компенсацію за електроенергію, водопостачання та вивезення сміття.

Саме тому перед поданням документів фахівці радять перевірити, чи не нараховувалася родині схожа допомога за минулий опалювальний період, аби обрати доступний вид підтримки.

Субсидії в Україні 2026 — останні новини

В Україні житлову субсидію зазвичай не призначають, якщо заявник або члени домогосподарства володіють більш ніж одним житловим приміщенням, зокрема квартирою чи будинком. Водночас друге житло не враховують, якщо воно належить на праві спільної власності або розташоване в сільській місцевості.

Окрім того, купівля валюти може вплинути на призначення житлової субсидії та стати причиною боргу перед Пенсійним фондом. Такий борг доведеться або повернути, або оскаржити в установленому порядку.

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