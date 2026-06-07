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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Замість грошей для ЗСУ — діра в бюджеті: 200 тисяч ФОПів можуть піти в тінь

Експерт попереджає, що спроба зібрати більше податків з ФОПів зажене у тінь 200 тисяч підприємців.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Мінус податки: економіст попередив про ризики фінансування оборони через обмеження для ФОПів

Мінус податки: економіст попередив про ризики фінансування оборони через обмеження для ФОПів

В Україні у тінь можуть піти близько 200 тисяч підприємців через зміни у законодавстві для ФОПів.

Про це розповів економіст та ексрадник президента Олег Устенко, передає Новини.LIVE.

На його думку, ліміт на дохід у 2 млн грн для ФОПів третьої групи є недостатнім. Це створить ризики для наповнення бюджету, зокрема для фінансування сектору безпеки та оборони.

«Якщо ви підвищуєте податкове навантаження на об’єктів підприємницької діяльності, в даному випадку на цих ФОПів, у країні, де вже великий сектор тіньової економіки, ви просто збільшуєте цей сектор. У нас тіньовий сектор приблизно 30%. Якщо це буде реалізовано, ми отримаємо по ФОПах приблизно біля 200 тисяч ФОПів, що підуть у тінь», — каже Устенко.

Він наголосив, що у такому разі замість збільшення податкових надходжень до бюджету, ми отримаємо їхнє зменшення.

Компромісним варіантом експерт називає підвищення ліміту до 4 млн. У такому разі, за словами економіста, частина бізнесу також може перейти в тінь, однак масштаби цього процесу будуть значно меншими — йтиметься лише про кілька тисяч підприємців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
311
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