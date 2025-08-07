Замість копійок будуть шаги: коли Україна зробить перехід

Копійки / © УНІАН

Очільник Національного банку Андрій Пишний сподівається, що Україна перейде на шаги замість копійок до 2 вересня 2026 року. Водночас, не виключено, що такий перехід можливий ще цього року.

Про це Пишний повідомив у інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами голови НБУ, рішення про перехід з копійок на шаги залежить від парламенту і від політичної волі.

«Для мене це питання декомунізації, деколонізації, це повернення до своїх джерел, до власних історичних цінностей. Чим більше я цим займаюся і про це думаю, тим більше переконуюся, що в нас є підстава говорити, що грошова реформа 1996 року остаточно не завершена. Бо ця купка сміття, яку залишила тут Москва, поєднує нас з нею, Мінськом і Тирасполем. Бо більше ніде немає копійки, як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо», — розповів Пишний.

Він акцентував, що перехід на шаги не вимагає жодних додаткових витрат із державного бюджету. Водночас вилучення в один момент одразу всіх копійок не відбудеться.

Голова НБУ відповів на запитання, чому Верховна Рада зволікає з ухваленням рішення про перехід на шаги.

«Мабуть, зараз варто зробити знижку на період відпусток», ­– сказав Пишний.

Він сподівається, що Україна перейде на шаги до кінця 2025 року.

«Я сподіваюся, що до наступної дати — 2 вересня 2026 року, коли ми святкуватимемо 30-річчя української гривні, ми зробимо їй такий подарунок. І приберемо остаточно цей московський слід. Але дуже сподіваюся, що це станеться ще цього року», — сказав голова Нацбанку.

Нагадаємо, 2024 року НБУ ініціював зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Це пояснили прагненням відродити «історичну справедливість», адже слово «шаг» є питомо українським для визначення дрібних монет, а «копійка» — символ російської окупації.

У квітні 2025 року Пишний заявляв про плани Нацбанку на те, аби в наступному тиражі українських монет уже використовувалися шаги.