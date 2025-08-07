ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Замість копійок будуть шаги: коли Україна зробить перехід

Андрій Пишний розповів про перехід з копійок на шаги та назвав терміни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Копійки

Копійки / © УНІАН

Очільник Національного банку Андрій Пишний сподівається, що Україна перейде на шаги замість копійок до 2 вересня 2026 року. Водночас, не виключено, що такий перехід можливий ще цього року.

Про це Пишний повідомив у інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами голови НБУ, рішення про перехід з копійок на шаги залежить від парламенту і від політичної волі.

«Для мене це питання декомунізації, деколонізації, це повернення до своїх джерел, до власних історичних цінностей. Чим більше я цим займаюся і про це думаю, тим більше переконуюся, що в нас є підстава говорити, що грошова реформа 1996 року остаточно не завершена. Бо ця купка сміття, яку залишила тут Москва, поєднує нас з нею, Мінськом і Тирасполем. Бо більше ніде немає копійки, як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо», — розповів Пишний.

Він акцентував, що перехід на шаги не вимагає жодних додаткових витрат із державного бюджету. Водночас вилучення в один момент одразу всіх копійок не відбудеться.

Голова НБУ відповів на запитання, чому Верховна Рада зволікає з ухваленням рішення про перехід на шаги.

«Мабуть, зараз варто зробити знижку на період відпусток», ­– сказав Пишний.

Він сподівається, що Україна перейде на шаги до кінця 2025 року.

«Я сподіваюся, що до наступної дати — 2 вересня 2026 року, коли ми святкуватимемо 30-річчя української гривні, ми зробимо їй такий подарунок. І приберемо остаточно цей московський слід. Але дуже сподіваюся, що це станеться ще цього року», — сказав голова Нацбанку.

Нагадаємо, 2024 року НБУ ініціював зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Це пояснили прагненням відродити «історичну справедливість», адже слово «шаг» є питомо українським для визначення дрібних монет, а «копійка» — символ російської окупації.

У квітні 2025 року Пишний заявляв про плани Нацбанку на те, аби в наступному тиражі українських монет уже використовувалися шаги.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie