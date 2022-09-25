Замість російського: Німеччина домовилась про постачання газу з ОАЕ

Угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца до ОАЕ. Перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів.

Про це повідомляє Spiegel.

Скраплений природній газ із ОАЕ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі Німеччини.

Канцлер Шольц вирушить також до Саудівської Аравії та Катару, щоб домовитись із цими державами про постачання газу. Таким чином Німеччина планує знайти нових постачальників газу та відмовитись від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що Туреччина планує збільшити закупівлю газу в США.

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