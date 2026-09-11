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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Замість субсидії — знижка на комуналку: хто може отримати 50%

Якщо розмір субсидії наразі становить 0,00 грн, то є можливість подати заяву на отримання пільг.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Гроші.

Гроші. / © Національний банк України

Якщо громадянин України має право на пільгу, але розмір призначеної їй житлової субсидії становить 0,00 грн, то людина може подати заяву на оформлення пільги. У такому разі її призначать від місяця подання заяви.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

У ПФУ пояснили: людина, яка одночасно має право на житлову субсидію та пільгу, може отримувати лише один із цих видів державної підтримки — за власним вибором.

Зазначається, щоб отримати пільгу, людина має бути внесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Для цього необхідно подати дві заяви: про включення до Реєстру і на призначення пільги.

За законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України передбачена 50-відсоткова знижка на:

  • користування житлом у межах установлених норм;

  • оплату житлово-комунальних послуг і скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах визначених норм споживання;

  • придбання пічного побутового палива, зокрема рідкого, у межах установлених норм та граничної вартості.

«Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб (наприклад, лише з пенсіонерів), надається 50% знижки за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю)», — наголосили в ПФУ.

Якщо з початком опалювального сезону пільговик захоче знову отримувати житлову субсидію, йому потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву.

Водночас у наступному неопалювальному сезоні пільгу поновлять автоматично, якщо розмір призначеної житлової субсидії становитиме 0,00 грн.

Субсидії в Україні — останні новини

В Україні зміна місця проживання пенсіонера не означає автоматичного позбавлення житлової субсидії. Важливим є те, де людина фактично проживає та на яке житло оформлена субсидія. Адже державна допомога призначається на конкретне домогосподарство, а субсидія не може одночасно надаватися за зареєстрованим, задекларованим і фактичним місцем проживання.

У ПФУ наголошують, що субсидію можуть забрати через одне придбання. Субсидію призначають тим, чиї доходи не дозволяють самостійно покривати рахунки за комунальні послуги, незалежно від того, чи є одержувач громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства.

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