Заморожені активи РФ для України: Умєров назвав, на що піде перший транш

Перший транш із прибутків від заморожених активів Росії стане доступним для України вже у серпні. Кошти будуть спрямовані на оборонні потреби.

Про це повідомив очільник Міноборони України Рустем Умєров.

Умєров зустрівся у Вашингтоні з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Український міністр подякував за рішення щодо використання прибутків із заморожених активів РФ.

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"21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів РФ до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility. Ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України", – повідомив міністр оборони.

Він уточнив, що загальна сума відсотків становитиме 2,5-3 млрд євро щорічно. Перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро стане доступним на початку серпня.

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ЄС та Україна домовилися, що перший транш буде витрачено на:

боєприпаси,

засоби ППО,

підтримку українських виробників.

Нагадаємо, у червні Боррель заявляв, що ЄС виділить на підтримку Україні першу частину із 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ, і що перший транш надійде у липні, а другий – на декілька тижнів пізніше.

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