Заморожені активи РФ не зможуть компенсувати збитки від війни — радник Зеленського

Російські активи, які були заморожені країнами Заходу за агресію проти України, не зможуть покрити всі збитки від війни.

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Про це в етері телемарафону заявив економічний радник президента України Олег Устенко.

Він заявив, що Україна отримала збитків набагато більше ніж було заморожено активів.

"Тут мова йде приблизно про 750 мільярдів доларів, якщо говорити про прямі збитки. Якщо додати ще й непрямі – цифра збільшиться до 1 трильйона", - додав посадовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія готова позичити Україні всі заморожені активи російського банку.

Крім того, ми раніше інформували, що премʼєр Британії закликав Захід діяти сміливіше у питанні конфіскації активів РФ.

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