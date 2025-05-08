Заморозки знищили врожай: чого очікувати від цін на фрукти та овочі

Фруктовий дефіцит / © pixabay.com

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Аномальні весняні заморозки в Україні вдарили по плодових садах, знищивши частину врожаю абрикосів, яблук та лохини. Як наслідок, влітку українці можуть отримати менше фруктів за вищою ціною — експерти прогнозують зростання вартості персиків та абрикосів на 20–25%.

Про це повідомило голова «Укрсадвинпрому» Володимир Печко в коментарі УНН.

За даними «Укрсадвинпрому», саме абрикоси найбільше постраждали від морозів через їхню чутливість до перепадів температур. Хоча повного зникнення цих фруктів з ринку не буде, їхня пропозиція суттєво скоротиться.

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Персики вціліли краще, проте окремі регіони втратили до 20% врожаю. Черешня, особливо пізні сорти, майже не постраждала, а от з яблуками ситуація неоднозначна — у деяких господарствах заморозки пошкодили цвітіння.

Найбільші збитки зазнали виробники лохини, особливо на Черкащині та півночі України, де втрати сягають 85%. У Закарпатті пошкоджені ранні (до 20%) та пізні (до 40%) сорти. Однак загалом по країні дефіциту ягоди не очікується завдяки розподілу насаджень по різних областях.

Економічний експерт Олег Пендзин попередив про значне подорожчання сезонних фруктів. За його прогнозами, ціни на персики та абрикоси влітку зростуть на 20-25% порівняно з минулим роком. Головні причини — неврожай у ключових регіонах та залежність України від імпорту цих фруктів. Додатковий тиск чинитиме курс долара, оскільки імпортні поставки залежать від валюти.

Однак у овочевому кошику ситуація протилежна. Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначає, що літо традиційно знижує ціни на овочі. Найбільше здешевшатиме так званий «борщовий набір», особливо в сільській місцевості. Проте точний відсоток зниження залежатиме різних економічних факторів.

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Нагадаємо, в Україні стрімко здешевшав салатний овоч.