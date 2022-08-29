"Занепад почався": аналітики розповіли, як Росії вдається уникати економічного колапсу

Через шість місяців після вторгнення РФ до України її залежна від нафти економіка перебуває в глибокій рецесії, але виявилася значно стійкішою, ніж очікувалося.

Російська економіка почала занепадати, і їй, ймовірно, загрожує тривалий період стагнації внаслідок західних санкцій.

Про це пише CNN з посиланням на аналітиків.

Відхід західного бізнесу та потужні санкції Заходу, які запроваджують за варварські дії Росії в Україні, б'ють по життєво важливому енергетичному експорту Росії та її фінансовій системі. Але санкції, хоч і мають вплив, але не такий, як багато хто очікував.

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Андрій Нечаєв, який на початку 1990-х був міністром економіки Росії, частково приписує це центральному банку.

Як зазначається, рубль справді впав до рекордно низького рівня до долара США після вторгнення Росії, коли Захід заморозив близько половини російських валютних резервів у розмірі 600 мільярдів доларів. Але відтоді він відновився до найсильнішого рівня щодо долара США від 2018 року.

"Це значною мірою результат агресивного контролю за рухом капіталу та підвищення ставок ще навесні, більшість з яких зараз скасовано. Процентні ставки нині нижчі, ніж до війни, і центральний банк каже, що інфляція, яка досягла піку майже в 18% у квітні, сповільнюється і становитиме від 12% до 15% протягом усього року", - сказано у повідомленні.

Центральний банк також переглянув свій прогноз ВВП на рік і тепер очікує, що він скоротиться на 4-6%. У квітні прогнозували скорочення на 8-10%. Міжнародний валютний фонд також зараз прогнозує скорочення на 6%.

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Видання пояснює, що допомогло росіянам те, що Кремль мав вісім років на підготовку, стимульований санкціями, які Захід запровадив після того, як Москва анексувала Крим у 2014 році.

"Вихід Mastercard, Visa майже не вплинув на внутрішні платежі, тому що центральний банк мав свою альтернативну систему платежів. Росія створила кредитну картку "Мир" і власну систему обробки транзакцій у 2017 році. Від 2014 року багато західних брендів у Росії піддалися тиску уряду та локалізували деякі або всі свої ланцюжки поставок. Отже, коли ці компанії пішли, російським покупцям було відносно легко купити їх і продовжити працювати, просто змінивши обгортку та упаковку ", - йдеться в повідомленні.

Довгострокова стабільність Росії залежить від її енергетичного сектору, який все ще є найбільшим джерелом державних доходів. Міжнародне енергетичне агентство стверджує, що доходи Росії від продажу нафти і газу до Європи подвоїлися від березня до липня цього року порівняно із середнім показником за останні роки. І це незважаючи на зменшення обсягів. Дані МЕА показують, що поставки газу до Європи впали приблизно на 75% за останні 12 місяців.

Найглибший вплив на довгострокові економічні перспективи Росії можуть мати саме технологічні санкції. У червні міністерка торгівлі США Джина Раймондо заявила, що світовий експорт напівпровідників до Росії впав на 90% від початку війни. Це руйнує виробництво всього, починаючи від автомобілів і закінчуючи комп’ютерами. Експерти прогнозують, що це ще більше відштовхне РФ в глобальній технологічній гонці.

Глобальна інфляція впливає і на пересічних росіян, які вже страждають від кризи вартості життя.

"Зараз почався економічний спад. За рівнем життя, якщо вимірювати його реальними доходами, ми відійшли приблизно на 10 років назад", – каже колишній міністр економіки РФ Андрій Нечаєв.

Нагадаємо, російський політолог пояснив, на яких умовах Путін готовий зупинитися.

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