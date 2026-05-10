Занижені пенсії: ПФУ попереджає про помилки у стажі з 90-х і пояснює, як їх виправити
ПФУ повідомляє про помилки в обліку стажу з 1990-х років, через які українці можуть отримувати занижені пенсії.
В Україні виявили проблему, яка може впливати на розмір пенсійних виплат. Через неточності в обліку стажу та заробітків, що формувалися ще у 1990-х роках, частина громадян ризикує отримувати занижені пенсії.
Помилки 90-х впливають на сучасні пенсії
Йдеться про періоди роботи, коли облік здійснювався переважно на паперових носіях. У той час дані не вносилися до електронних систем, а частина архівів була втрачена або не передана до цифрових реєстрів. Також чимало підприємств, які діяли в 90-х, уже припинили існування.
У результаті деякі роки трудового стажу можуть бути не враховані, а рівень заробітку — не підтверджений документально. Це безпосередньо впливає на формулу нарахування пенсії.
ПФУ закликає перевірити дані
У Пенсійному фонді України рекомендують громадянам перевірити інформацію про свій страховий стаж в особистому кабінеті та за необхідності ініціювати уточнення даних.
Підтвердити стаж можна за допомогою трудової книжки, архівних довідок, наказів про прийняття чи звільнення з роботи чи інших офіційних документів, що підтверджують трудову діяльність.
Фахівці зазначають, що навіть через багато років дані можна уточнити, якщо є належні підтвердження.
Чому проблема недоотримання пенсії є масовою
У ПФУ пояснюють, що 1990-ті роки характеризувалися нестабільною економічною ситуацією та недосконалим обліком кадрів. Через це сьогодні частина пенсіонерів стикається з тим, що їхній реальний трудовий стаж або дохід врахований не повністю.
Водночас оновлення та уточнення даних може призвести до збільшення пенсійних виплат у тих випадках, де були виявлені прогалини в обліку.