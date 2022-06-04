"Заощадять десятки мільйонів доларів": Шмигаль назвав переваги від скасування мит ЄС для бізнесу з України

"Заощадять десятки мільйонів доларів": Шмигаль назвав переваги від скасування мит ЄС для бізнесу з України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завдяки скасуванню Євросоюзом на рік імпортних мит для українських товарів бізнесмени-експортери заощадять десятки мільйонів доларів.

У квітні майже 80% українського експорту йшло до ЄС.

Про це Шмигаль написав у Мережі 4 червня.

Він зауважив, що України продовжує рухатися в напрямку максимальної інтеграції з ЄС.

"Відсьогодні Європейський Союз лібералізує правила торгівлі та призупиняє дію усіх імпортних мит на українські товари... У квітні майже 80% українського експорту йшло в ЄС, а тому зняття мит і тарифів дозволить українському бізнесу заощадити десятки мільйонів доларів", – пояснив прем’єр.

Він додав, що українські виробники отримали додаткові можливості наростити експорт до ЄС та посилити економіку України. Адже будуть скасовані тарифи, зокрема, на промислову продукцію, а для аграрної продукції прибираються квоти.

Голова уряду також подякував ЄС за значний жест солідарності з Україною та підтримку держави.

Нагадаємо, 3 червня стало відомо, що від 4 червня в Євросоюзі на рік призупиняють усі збори з товарів, які надходитимуть туди з України.

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