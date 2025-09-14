ТСН у соціальних мережах

Запасайте олію та картоплю: українців попередили про різкий стрибок цін

Вже цієї осені варто готуватися до нових цін на олію та картоплю — про це попереджають експерти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Картопля здорожчає

Картопля здорожчає / © www.freepik.com/free-photo

Ціни на картоплю та сонячну олію в Україні восени 2025 року залишатимуться вищими, ніж очікували споживачі.

Про це пише «ПроАгро Груп».

Ціни на картоплю в Україні восени 2025 року залишатимуться вищими, ніж очікували споживачі. За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, картоплі по 5 гривень не буде — буде по 10.

Експерти прогнозують, що до кінця вересня ціна стабілізується в межах 9–11 грн/кг, залежно від якості та регіону.

На продовольчому ринку соняшникова олія, один із ключових продуктів споживчого кошика, може здорожчати до 100 гривень за літр вже найближчим часом. Експерти пов’язують це з кількома факторами — як внутрішніми, так і зовнішніми. Переробники вже попереджають про можливе коригування цінових стратегій у жовтні–листопаді, коли основні обсяги нового врожаю надійдуть на ринок.

За оцінками трейдерів, якщо поточна динаміка збережеться, роздрібна ціна соняшникової олії може сягнути 95–100 грн/літр, особливо в сегменті преміум-брендів та фасованої продукції. Це стане найвищим показником від початку 2022 року.

