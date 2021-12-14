Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК виросли на 35%, на держТЕС впали на 15% — Міненерго

Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК виросли на 35%, на держТЕС впали на 15% — Міненерго

Запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК від початку грудня зросли на 35% – з 240 до 324 тис. т.

На державних станціях запаси за цей період скоротилися на 15% – з 120 до 104 тис. т.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

6 із 8 ТЕС ДТЕК за цей період збільшили свій запас вугілля. Він скоротився лише на Криворізькій та Луганській ТЕС. Постачання на Луганську ТЕС заблоковано Росією від 1 листопада. До станції немає технічної можливості підвозити вугілля, оскільки під'їзний шлях до ТЕС лежить лише через окуповану територію Луганської області чи територію РФ.

На державних ТЕС "Центренерго" запаси вугілля впали: на 68% на Вуглегірській ТЕС та на 7% на Зміївській. На Трипільській ТЕС під Києвом запаси вугілля зросли на 4%.

Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" збільшила запас вугілля на 6 тис. т – від 29,9 до 32 тис. т.

Як повідомлялося, від кінця листопада до України прибуло три судна з імпортним вугіллям із США: 60,5 тис. тонн, 75 тис. тонн та 66 тис. тонн.

ТЕК очікує прибуття до українських портів у грудні 2021 — на початку січня 2022 року ще 3 судна з американським вугіллям.