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Запаси вже виснажені: яких цін очікувати на стратегічний продукт українців

Запаси вже виснажені: яких цін очікувати на стратегічний продукт українців

Зростання цін на картоплю

Українські фермери переглядають раніше встановлені ціни на наявну партію продукції.

Зростання цін на картоплю, яке спостерігалося на українському ринку наприкінці зими, в березні призупинилося, до чого призвів спад торгової активності в цьому сегменті.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Українські фермери знижають ціни на картоплю попри те, що її запаси в місцевих сховищах вже виснажені.

"Так, якщо ще тижнем раніше ціни на картоплю відповідної якості в Україні нерідко доходили до 30 грн/кг ($0,73/кг), то вже на сьогодні вони формуються в діапазоні 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня", — йдеться у повідомленні.

Чому в Україні змінюються ціни на картоплю

Виробники пояснюють цінові "гойдалки" через неготовність покупців брати на реалізацію продукцію за такими цінами.

Першого тижня березня ціни на картоплю в Україні в середньому на 18% вищі, ніж на початку березня 2024 року. Ба більше, низка виробників упевнені, що зниження цін на картоплю тимчасове. На ринку відчувається дефіцит якісної продукції, оскільки запаси картоплі в господарствах населення та у комерційних виробників продовжують швидко скорочуватися.

Нагадаємо, в Україні знизилася ціна на популярний овоч. Однією з причин такої ситуації стала досить слабка зацікавленість гуртових компаній та роздрібних мереж у закупівлі цієї продукції. 

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