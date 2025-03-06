Запаси вже виснажені: яких цін очікувати на стратегічний продукт українців

Зростання цін на картоплю, яке спостерігалося на українському ринку наприкінці зими, в березні призупинилося, до чого призвів спад торгової активності в цьому сегменті.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Українські фермери знижають ціни на картоплю попри те, що її запаси в місцевих сховищах вже виснажені.

"Так, якщо ще тижнем раніше ціни на картоплю відповідної якості в Україні нерідко доходили до 30 грн/кг ($0,73/кг), то вже на сьогодні вони формуються в діапазоні 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня", — йдеться у повідомленні.

Чому в Україні змінюються ціни на картоплю

Виробники пояснюють цінові "гойдалки" через неготовність покупців брати на реалізацію продукцію за такими цінами.

Першого тижня березня ціни на картоплю в Україні в середньому на 18% вищі, ніж на початку березня 2024 року. Ба більше, низка виробників упевнені, що зниження цін на картоплю тимчасове. На ринку відчувається дефіцит якісної продукції, оскільки запаси картоплі в господарствах населення та у комерційних виробників продовжують швидко скорочуватися.

Нагадаємо, в Україні знизилася ціна на популярний овоч. Однією з причин такої ситуації стала досить слабка зацікавленість гуртових компаній та роздрібних мереж у закупівлі цієї продукції.

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