Заплата вчителів зросте на 50%: коли і скільки будуть отримувати педагоги

В Україні вже від наступного року вчителі отримають суттєве підвищення зарплат. Мінімальна "мінімалка" зросте на 50%. Педагог зможе заробляти близько 30 тис. грн на місяць.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга Народу" Руслан Горбенко в ефірі програми Вечір.LIVE.

Наразі середня заробітна плата вчителя становить близько 15 тис. грн. Якщо педагог має додаткові виплати за керівництво класом, проведення позанавчальних занять чи інші надбавки, то виплати можуть сягати до 20 тис. грн.

За словами депутата, за запланованим підвищенням "вчительської мінімалки" на 50% середня зарплата педагога збільшиться приблизно до 30 тис. грн. Підвищення торкнеться не лише викладачів з великим досвідом і стажем. Горбенко назвав цей крок є "великим проривом" у вшануванні праці педагогів під час війни.

“Зараз є пропозиція цього року підвищити грошове забезпечення наших вчителів на 50%. Тобто це буде в середньому 30 тисяч гривень заробітна плата вчителя в Україні. Коли це відбудеться? 1 січня 2026 року”, - заявив Горбенко.

