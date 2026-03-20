Міністерство фінансів України представило законопроєкт, який інтегрує податкові зобов’язання України перед МВФ у єдиний документ.

Законопроєкт Мінфіну містить чотири ключові податкові вимоги, які увійшли до меморандуму з МВФ.

ПДВ для ФОП

Згідно з документом, спрощенці з доходом від 4 млн грн на рік повинні будуть стати платниками ПДВ від 1 січня 2027 року. Для них планують зробити звітний період календарним кварталом і застосовувати символічні штрафи по 1 грн за перші п’ять порушень протягом року. Це стосуватиметься затримок у реєстрації податкових накладних або помилок у їх нарахуванні та сплаті. Крім того, платники ПДВ зможуть складати зведені податкові накладні, якщо продають товари чи послуги неплатникам ПДВ, і робити це не пізніше останнього дня місяця.

Військовий збір

Законопроєктом передбачено подовжити дію норм щодо застосування обов’язку сплати військового збору, які були запроваджені на період дії воєнного стану на території України, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи ЗСУ, а саме:

для фізичних осіб у розмірі 5%

фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи — 10% в розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на перше число поточного місяця (2026 року — 864,70 грн),

платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) — 1% від доходу.

Автоматичне оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ

Мінфін пропонує знизити ставку податку на доходи від цифрових платформ із 18% до 5%. Якщо сума доходу за рік не перевищує еквівалент 2000 євро, платити податок взагалі не потрібно. Для цього не треба відкривати окремий рахунок у банку — можна використовувати вже існуючі особисті рахунки. Раніше Uklon, Bolt, Uber і служба доставки Glovo виступили з підтримкою відповідного законопроєкту.

Оподаткування посилок

Якщо сумарна вартість товарів не перевищує 150 євро, їх оподатковуватимуть за спрощеною схемою. Посилки до 45 євро для особистого чи сімейного використання взагалі не будуть обкладатися ПДВ. Податок буде нараховувати та сплачувати відправник через електронну платформу, а компанія-нерезидент, яка здійснює продаж, повинна вести облік таких операцій.

«Прийняття законопроєкту дозволить додатково залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд грн в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Що вимагає МВФ від України

Міжнародний валютний фонд висловив серйозне занепокоєння щодо здатності України отримувати подальше фінансування в межах програми на $8,1 млрд. Причиною став саботаж необхідних законопроєктів у Верховній Раді.

До кінця березня парламент має ухвалити низку непопулярних податкових змін, передбачених чотирирічною програмою кредитування. Зокрема, йдеться про запровадження ПДВ для фізосіб та компаній, які працюють на спрощеній системі оподаткування, а токож про зниження порогу оподаткування іноземних посилок.

Ситуація ускладнюється тим, що Україна ризикує залишитися без коштів вже за кілька місяців. Угорщина та Словаччина заблокували пакет допомоги від ЄС на суму понад €90 млрд через суперечку щодо постачання нафти.

Голова НБУ Андрій Пишний у коментарі Bloomberg визнав: якщо зовнішнє фінансування не надійде, Нацбанку доведеться повернутися до прямого кредитування Міністерства фінансів (друку гривні), як це було на початку повномасштабного вторгнення.