Запрацював Спільний координаційний центр з експорту українського зерна - Міноборони Туреччини

У Стамбулі 27 липня запрацював Спільний координаційний центр з експорту українського зерна.
Його метою є забезпечення безпечного морського транспортування зерна та аналогічних харчових продуктів, які експортуються з України.
Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
Як зазначається, Спільний координаційний центр з експорту українського зерна складається з 5 представників Росії, України, ООН та Туреччини. Договір про вивезення українського зерна діятиме 120 днів, якщо жодна сторона не захоче його розірвати. Координаційний центр контролюватиме рух усіх комерційних суден у Чорному морі, використовуючи національну інфраструктуру та інші засоби Туреччини.
"Судна будуть перевірятися спільними інспекційними групами в місцях, які будуть вважатися доцільними під час завантаження в українських портах і після прибуття до портів Туреччини. Якщо виникне потреба в розмінуванні, це буде здійснюватися за домовленістю сторін. Однак на даному етапі в цьому немає потреби", — заявив Акар.
У Туреччині додали, що наразі триває підготовка та планування виходу перших зернових суден з українських портів.
Нагадаємо, відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" у зв'язку з підписанням угоди про розблокування портів України для експорту зерна.
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