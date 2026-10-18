Заправити авто стає дедалі дорожче: нові ціни на пальне 18 жовтня

Ціни на пальне різко пішли вгору / © Pixabay

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Станом на 18 жовтня 2026 року низка найбільших мереж АЗС України не змінили ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

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Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі Socar, UPG, KLO, WOG ціни не змінилися.

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Крім того, ціни не змінилися в «БРСМ-Нафті» та «Укрнафті». Проте в Окко дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

© Главком

Нагадаємо, за прогнозом експерта Геннадія Рябцева, до кінця осені ціни на пальне різко й непередбачувано стрибатимуть то вгору, то вниз, причому дизель є значно вразливішим до цінових шоків, ніж бензин.

Оператори АЗС реагують на ситуацію асиметрично: піднімають ціни ще до надходження дорожчого ресурсу, перекладаючи ризики на споживачів, а знижують їх повільно, посилаючись на реалізацію старих запасів.

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Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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