ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
819
Час на прочитання
1 хв

Заправити авто стає дедалі дорожче: нові ціни на пальне 18 жовтня

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ціни на пальне різко пішли вгору

Ціни на пальне різко пішли вгору / © Pixabay

Станом на 18 жовтня 2026 року низка найбільших мереж АЗС України не змінили ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі Socar, UPG, KLO, WOG ціни не змінилися.

Крім того, ціни не змінилися в «БРСМ-Нафті» та «Укрнафті». Проте в Окко дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

/ © Главком

© Главком

Нагадаємо, за прогнозом експерта Геннадія Рябцева, до кінця осені ціни на пальне різко й непередбачувано стрибатимуть то вгору, то вниз, причому дизель є значно вразливішим до цінових шоків, ніж бензин.

Оператори АЗС реагують на ситуацію асиметрично: піднімають ціни ще до надходження дорожчого ресурсу, перекладаючи ризики на споживачів, а знижують їх повільно, посилаючись на реалізацію старих запасів.

Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie