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Запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти: ЗМІ назвали нову дату

Запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти: ЗМІ назвали нову дату

Deutsche Welle

Рішення німецького регулятора BNetzA призупинити процес сертифікації російського газопроводу, може вплинути на термін його запуску.

Через рішення німецького регулятора BNetzA про призупинення процесу сертифікації російського "Північного потоку-2" запуск газопроводу можуть перенести на весну 2022 року.

Про це інформує Reuters з посиланням на джерела в уряді Німеччини.

"Я очікую, що запуск "Північного потоку-2" може бути відкладений до березня 2022 року", — зазначає джерело видання в німецькому уряді.

Співрозмовник видання наголосив на необхідності того, щоб російський "Газпром" створив компанію-оператор відповідно до вимог німецького законодавства. Російський газовий монополіст виконати цю умову, необхідну для сертифікації газопроводу, вже погодився.

Раніше у Німеччині заявили, що зможуть сертифікувати оператора газопроводу "Північний потік-2" лише в тому разі, якщо цей оператор буде організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства.

Нагадаємо, що німецький регулятор допустив "Нафтогаз" та ТОВ "Оператор ГТС України" до участі у сертифікації "Північного потоку-2". Це дасть можливість почути аргументи NSAG і передбачає більшу прозорість процесу.

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