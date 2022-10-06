Запуск родовища в Нідерландах зможе замінити російський газ у Європі

У Нідерландах у разі критичної ситуації із газом у Європі допускають перезапуск найбільшого родовища в Європі, яке не розробляють через землетруси.

Газове родовище розташоване біля міста Гронінген, але його не розробляють через високі ризики землетрусів.

Про це пише Bloomberg.

Поки що влада Нідерландів відмовляється нарощувати видобуток газу навіть тоді, коли Європа готується, ймовірно, до однієї з найтяжчих своїх зим. Міністр гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганс Вілбріф каже, що продовжувати видобуток небезпечно, але країна не може ігнорувати страждання в інших країнах Європи.

"Нестача газу може змусити нас прийняти це рішення", — каже він.

Від 1963 року Гронінген є основою європейського газопостачання. Попри десятки років видобування, там досі є близько 450 млрд кубів газу в резерві на суму близько $1 трильйона.

2012 року в регіоні стався землетрус магнітудою 3,6 бала, що призвело до тисяч позовів про відшкодування майнової шкоди.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон нещодавно заявив, що Нідерланди повинні переглянути своє рішення щодо Гронінгена. На Нідерланди тиснуть й інші країни-члени ЄС, але там поки дотримуються плану.

Раніше повідомлялося, що газова війна триває. Так, влітку "Газпром" скорочував постачання газу до Євросоюзу, намагаючись зірвати підготовку до зими. На початку вересня росіяни повністю перекрили постачання своїм головним газопроводом – "Північним потоком-1".

Україна та Європейський Союз тим часом готуються до повного відключення російського газу під час холодів.

Якщо "Газпром" повністю перекриє транзит по території України, він втратить трохи більше одного мільярда доларів, виплачених нам за нездійснений транзит.

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