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"Заради червоного прапору на руїнах": Зеленський спрогнозував бідність у Росії 

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"Заради червоного прапору на руїнах": Зеленський спрогнозував бідність у Росії 

Фото: Офіс президента України

Росіян у майбутньому чекає на дефіцит та бідність.

Через війну проти України ця держава стикнеться з найбільшою кризою за останні 50 років. 

Про це 3 липня під час свого відеозвернення до українців сказав президент Володимир Зеленський. 

"Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова "обвал", "дефіцит" і "бідність" – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом. Вони втратили понад 35 тисяч солдатів убитими, і це ще консервативна оцінка. І заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає", - наголосив президент. 

Нагадаємо, Зеленський розповів, як можна профінансувати відновлення України за російські гроші

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