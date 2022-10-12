Заради економії електроенергії в АТБ відмовились від зайвої у воєнний час підсвітки

Вже від сьогодні в дискаунтерах найбільшої торговельної мережі країни введено певні обмеження, які при цьому не вплинуть на стабільність роботи магазинів.

Як патріотичний бізнес, АТБ оперативно реагує на викликані ворожими обстрілами української інфраструктури енергетичні труднощі, та скорочує споживання електроенергії.

Так, на період повного відновлення й стабілізації роботи об’єктів інфраструктури та задля підтримання надійної роботи усієї української енергосистеми, «АТБ» від 12 жовтня 2022 року суттєво скорочує споживання електроенергії всіма діючими магазинами. Йдеться про відмову від зайвої у нинішніх воєнних обставинах підсвітки вивісок, бордів, сіті-лайтів, стел, реклами на фасаді магазинів, освітлювання прилеглої території, тощо. Також компанія відмовляється від звичного покупцям підсвічування регалів, боксів, полиць у торговельному залі та освітлення приміщень, які певний час не використовуються співробітниками магазину. Таке рішення є усвідомленим відгуком компанії як соціально-відповідального та патріотичного бізнесу на нові виклики воєнного часу. Зважаючи на те, що станом на сьогодні в різних куточках нашої країни працюють понад 1100 магазинів АТБ, економія буде дійсно помітною.

Нагадаймо, з самого початку військової агресії «АТБ» фактично стала форпостом гуманітарного фронту країни. Компанія перейшла на особливий посилений режим роботи, докладає максимум зусиль для безперебійного забезпечення населення свіжими продуктами харчування та товарами першої необхідності.

Паралельно з цим, АТБ системно підтримує не тільки ЗСУ, а й мирне населення, постраждалих від ракетних ударів, вимушених переселенців, мешканців щойно деокупованих територій, медичні установі, волонтерські організації, тощо. Сума гуманітарної допомоги від АТБ за час війни вже перевищила 200 мільйонів гривень. Більше трьох тисяч працівників компанії вступили до лав ЗСУ, стали на захист нашої державності та волі.

Наразі саме єднання та спільна підтримка вітчизняного енергетичного фронту допоможуть нам усім пережити найважчі періоди, зведуть нанівець підступні наміри ворога.

Зазначимо, що компанія ще з 2019 року впроваджує модернізацію магазинів торгової мережі «АТБ». Оновлені «АТБ» – своєрідний інноваційний майданчик, де впроваджено сучасні рішення у сфері роздрібної торгівлі, будівництва та енергозбереження. У дискаунтерах АТБ нової концепції встановлено холодильне та морозильне обладнання останнього покоління, новітню систему освітлення, побудовану на базі LED технологій, впроваджено технології утеплення, опалення та рекуперації енергії, які скорочують до 70% витрат на опалення.

Ці інноваційні рішення вже доказали свою ефективність та особливо стали у нагоді сьогодні.

Отже тримаймо стрій та спільними зусиллями наближаймо нашу перемогу!

Слава Україні!