“Зараз у тіні до 500 млрд”: Гетманцев розповів, як можна уникнути підвищення податків в Україні

Детінізація економіки є резервом, який можна використати замість підвищення податків в Україні.

Про це розповів народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Ми зараз спілкуємося у Комітеті на базі між Міністерством фінансів та бізнесом. Зробили майданчик, на якому зустрічаємося з усіма асоціаціями. Вони говорять, що детінізація є резервом, який можна використати замість підвищення податків. Я можу з цим погодитися. За нашими підрахунками, в тіні зараз до 500 млрд гривень податками, а якщо їх перевести в бюджет, то це, безперечно, вирішить всі питання”, — каже Гетманцев.

Нагадаємо, бізнесмен, мільйонер, блогер Гарік Корогодський пояснив, чи дійсно підвищення податків "врятує" українську економіку.

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