Заробітчани активно переказують гроші до України: скільки надійшло

Офіційно переказали майже 6 млрд.

Понад десять мільярдів доларів переказали заробітчани до України від початку року.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За даними Національного банку, це на 19% більше, ніж торік. При цьому офіційних переказів було майже шість мільярдів.. Неофіційних - понад чотири мільярди.

В НБУ зазначили, що збільшення грошових переказів з-за кордону пов’язане з послабленням карантинних обмежень у світі та відновленням економіки у країнах, де найбільше працюють українці.

Як повідомлялося, "ПриватБанк" ввів нові обмеження на грошові перекази. Відтепер відправляти або отримувати на картку можна не більше 100 переказів на місяць. Ці заходи вводяться у межах боротьби з відмиванням грошей і у зв'язку з вимогами фінансового моніторингу. Зазначається, що для більшості клієнтів банку нічого не зміниться, адже 99,7% користувачів відправляють чи отримують не більше 100 переказів на місяць.

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