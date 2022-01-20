Заробітчани активно переказують гроші до України: скільки надійшло

Найбільше грошей надійшло з Польщі.

Минулого року трудові мігранти переказали через онлайн-сервіс до України понад 525 мільйонів євро.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Також читайте Курс долара і євро на 20 січня

Загальна сума надходжень становила понад 200 млн. євро. У середньому одним платежем надсилали по 150 євро.

Найбільше коштів переказали з Польщі. Кількість транзакції з цієї країни зросла на 19%. Серед інших популярних країн грошові перекази українців збільшились з Естонії, Литви, Латвії, Великобританії, Чехії, Німеччини та Угорщини.

Як повідомлялося, "ПриватБанк" ввів нові обмеження на грошові перекази. Відтепер відправляти або отримувати на картку можна не більше 100 переказів на місяць. Ці заходи вводяться у межах боротьби з відмиванням грошей і у зв'язку з вимогами фінансового моніторингу. Зазначається, що для більшості клієнтів банку нічого не зміниться, адже 99,7% користувачів відправляють чи отримують не більше 100 переказів на місяць.

Читайте також: