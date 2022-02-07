Заробітчани переказали рекордну кількість грошей до України: скільки надійшло

Заробітчани переказали рекордну кількість грошей до України: скільки надійшло

Це і офіційні, і неофіційні перекази.

Протягом минулого року українські заробітчани переказали з-за кордону рекордні 15,026 млрд доларів.

Проо це повідомили у Національному банку України.

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Зазначається, що ця сума коштів найвища від 2018 року. Йдеться і про офіційні, і про неофіційні грошові перекази.

Торік через офіційні канали з-за кордону надійшли 8,14 млрд доларів. Нееофіційно - 6,89 млрд доларів. До слова, 2021-го показники були значно меншими: становили 7,41 і 4,57 млрд. Таким чином 2021-го мігранти перерахували на 25,4% більше коштів, ніж 2020 роком раніше.

Обсяг приватних переказів перевищив прогнози НБУ. Станом на липень 2021-го їх оцінювали в 13,3 млрд доларів.

Як повідомлялося, в Україні середня зарплата штатних працівників за попередній рік зросла на 20,9% та становить 14 014 гривень. За даними статистичного відомства, найвищі зарплати отримують працівники авіаційного транспорту. Їхня заробітна плата за рік зросла на 31,5% і становить 28 506 гривень.

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