Заробітчани переказують до України все більше грошей: скільки надійшло від початку року

Грошові перекази зросли на 20% від початку поточного року.
Обсяг приватних переказів з-за кордону до України за серпень 2021 року зріс порівняно з минулим роком на 21,1%, до $1 229 млн.
Про це свідчать дані НБУ.
Так, торік протягом серпня надійшло $1 015 млн. Загалом, як свідчать дані НБУ, за січень-серпень поточного року до України переказали $9 070 млн. Це, як зазначається, на 19,2% більше, аніж роком раніше ($7 610 млн).
Також, як свідчить інформація, за січень-серпень 2021 року українці заробітчани, які працюють за кордоном понад рік, переказали на батьківщину, $1 143 млн, торік - $758 млн.
Читайте також: