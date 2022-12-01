Заробітчани зменшили перекази грошей до України: скільки надійшло

Протягом жовтня трудові мігранти переказали до України з-за кордону 1,125 млрд доларів. Ця сума на 2,9% менше, ніж роком раніше - 1,159 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, від січня до жовтеня 2022-г надійшло 11,074 млрд доларів. Це на 3,8% менше, ніж торік. За 10 місяців 2021-го сума становила 11,507 млрд доларів).

До слова, трудові мігранти 2021-го переказали до України рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж 2021-го -11,980 млрд доларів.

Нагадаємо, від 5 листопада Національним банком України внесено зміни стосовно питань, які регулюють використання валютних коштів волонтерами та благодійними організаціями. Придбання товарів за кордоном для підтримання обороноздатності України повинно спроститися.

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