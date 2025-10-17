Заробітки українців на OnlyFans побили рекорди: скільки податків недоотримав бюджет

Дохід українців на OnlyFans у 2023 році перевищив 130 млн доларів / © Associated Press

Доходи українців від розміщення контенту на платформі OnlyFans у 2023 році склали 131,75 мільйона доларів, що на 20 мільйонів доларів більше, ніж за попередні три роки разом узяті (2020-2022). Податкова служба вже почала розсилати «листи щастя» творцям контенту з вимогою задекларувати ці кошти та сплатити належні збори.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на відповідь Державної податкової служби (ДПС) на запит народного депутата Ярослава Железняка, з якою ознайомились журналісти.

Рекордні заробітки та потенційні втрати бюджету

Згідно з даними ДПС, у 2023 році доходи від діяльності на OnlyFans отримували 7914 українців — це на понад дві тисячі більше, ніж за попередній період 2020-2022 років, коли на платформі заробляли 5435 осіб. Загальна сума доходу у гривневому еквіваленті сягнула 4,89 мільярда гривень (за середньорічним курсом НБУ).

Якби з цієї суми було сплачено всі належні податки, зокрема податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, то до державного бюджету могло б надійти понад 953 мільйони гривень. Однак є проблема правового статусу цієї діяльності.

«Президент Зеленський проти декриміналізації [дорослої порнографії — ред.], тому платять моделі хабарі правоохоронцям», — зазначив Железняк.

Також ДПС повідомила, що сума податкового боргу українців за доходи, отримані від OnlyFans у 2020-2022 роках, становить 380 мільйонів гривень.

Податкова збирає гроші за кримінальний злочин

Парадокс цієї ситуації полягає в тому, що OnlyFans використовують переважно для розміщення та монетизації порнографічного контенту, виготовлення та поширення якого в Україні є кримінально караним злочином. Відповідно до статті 301 Кримінального кодексу, відповідальність за таку діяльність може сягати до 7 років позбавлення волі.

Попри це, фіскальні органи продовжують стягувати з творців порнографічного контенту податки за отримані ними доходи. Сама платформа OnlyFans також є платником податків в Україні (сплачує ПДВ за контент, придбаний українськими споживачами). Це свідчить про системну правову колізію: держава визнає дохід, але не легалізує джерело його отримання.

На тлі цих суперечностей українська податкова звернулася до податкового органу Великої Британії (де зареєстровано OnlyFans), аби отримати дані про заробітки українців вже за 2024 рік. Крім того, на сайті Офісу президента була зареєстрована петиція з вимогою скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення дорослого порно. Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, формально переспрямував відповідальність за декриміналізацію на Верховну Раду.

Нагадаємо, наприкінці минулого року депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про декриміналізацію порно. Водночас сутенерство, втягнення у проституцію та торгівля людьми залишатимуться кримінальними злочинами.