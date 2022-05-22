Зарплата брутто і нетто в Польщі: що потрібно знати українським біженцям

Зарплата брутто і нетто в Польщі: що потрібно знати українським біженцям

Під час пошуку роботи в Польщі українці часто стикаються з такими поняттями, як заробітна плата "брутто" і "нетто". Не завжди зрозуміло, який же дохід отримуватиме людина після працевлаштування. Читайте про різницю зарплати брутто і нетто в матеріалі ТСН.ua.

В міжнародному сервісі переказування коштів TransferGo детально розповіли про те, як саме нараховуються заробітні плати в Польщі.

"Нетто" і "брутто" - що це

На польському ринку праці звичайною практикою є вказування заробітної плати брутто. А тому українці повинні бути вкрай обережними, щоб попередньо зрозуміти, на яку суму можна чекати після працевлаштування.

Зарплата брутто - це сума, яку зазвичай вказують в договорі про працевлаштування, але вона не включає в себе виплати податків та зборів.

Зарплата нетто - це та сума, яку отримає працівник "на руки" після того, як будуть сплачені всі збори і податки.

Доходи фізичних осіб та податки в Польщі: про що потрібно пам'ятати українським біженцям

Зарплата нетто і брутто в Польщі: податки / Фото: Pexels

У Польщі існує прибутковий податок або Personal Income Tax (PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych чи podatek od dochodów osobistych), який вираховують з прибутку фізичних осіб. PIT в Польщі нараховують на всі доходи фізичних осіб, крім окремо визначених в законі.

Для розрахунку цього податку використовують кілька систем, але найбільш популярною є базова система. На 2022 рік у разі доходів до 120 000 злотих на рік прибутковий податок розраховують за такою формулою: 17% - 5100 zl. Тут 5100 zl - це kwota zmniejszająca (зменшувальна сума) і вона становить 17% від неоподаткованого мінімуму (2022 року - 30 000 zl на рік).

Варто звернути увагу, що в Польщі від 1 липня 2022 року планується змінити ставку податку, зменшивши її до 12%.

В польському законодавстві передбачено кілька випадків звільнення від сплати PIT. Серед них українцям може бути цікавий один: іноземці, віком до 26 років, які офіційно працюють за трудовим договором (umowa o pracę) та мають річний дохід до 85 528 злотих, звільняються від сплати прибуткового податку. У разі, коли іноземець працює за договором-дорученням (umowa zlecenie), він може претендувати на звільнення від сплати податку, якщо є резидентом Польщі. Тобто перебуває в цій країні понад 183 дня на рік та має тут "життєві інтереси".

Соціальний захист у Польщі та відрахування від заробітної плати

Також із заробітної плати брутто в Польщі відраховують соціальні виплати до Управління соціального забезпечення (ZUS). Їх є кілька:

ubezpieczenie rentowe (внесок у разі втрати працездатності) - 1,5%;

(внесок у разі втрати працездатності) - 1,5%; ubezpieczenie emerytalne (пенсійний внесок) - 9,76%;

(пенсійний внесок) - 9,76%; ubezpieczenie chorobowe (внесок у разі хвороби на оплату лікарняного листа) - 2,45%;

(внесок у разі хвороби на оплату лікарняного листа) - 2,45%; ubezpieczenie zdrowotne (медичне страхування) - 9% від брутто (сума перших трьох внесків).

Ці внески обов'язково відраховуються, якщо робітник працевлаштувався за трудовим договором. Але, якщо він працює за договором-дорученням, то можна не сплачувати внесок за оплату лікарняного листа (ubezpieczenie chorobowe).

Як впливає вид договору на зарплату нетто

Як вид договору впливає на зарплату нетто? / Фото: Pexels

В Польщі досить складна система оподаткування. В законі прописана низка пільг та компенсацій, які впливають на розмір заробітної плати нетто за сталого брутто. Також щороку відбувається перерахунок PIT. А тому заробітна плата нетто може збільшуватися.

Також зарплата нетто залежить і від виду договору, який був укладений між працівником та роботодавцем:

umowa o pracę (трудовий договір) - оплата всіх соціальних внесків, але працівник отримує повний соціальний пакет, під час сплати прибуткового податку (PIT) можна використовувати пільги;

(трудовий договір) - оплата всіх соціальних внесків, але працівник отримує повний соціальний пакет, під час сплати прибуткового податку (PIT) можна використовувати пільги; umowa zlecenie (договір-доручення) - можлива відмова від сплати соціального внеску у випадку хвороби, зменшувальна сума (на 2022 рік це 5 100 zl) повертається тільки по закінченню року під час перерахунку, щомісяця до зарплати нетто за трудовим договором може додаватися 1/12 від зменшувальної суми;

(договір-доручення) - можлива відмова від сплати соціального внеску у випадку хвороби, зменшувальна сума (на 2022 рік це 5 100 zl) повертається тільки по закінченню року під час перерахунку, щомісяця до зарплати нетто за трудовим договором може додаватися 1/12 від зменшувальної суми; umowa o dzieło (договір підряду) - сплата лише прибуткового податку, а соціальні внески не відраховуються. Працівник не отримує жодного соціального захисту.

У Польщі створено кілька онлайн-калькуляторів, які допомагають приблизно підрахувати зарплату нетто після сплати всіх податків та зборів. Наприклад, можна скористатися цим.