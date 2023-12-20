Зарплата українців зростатиме у наступні три роки: у Кабміні назвали суми

2024 року очікується збільшення середньої заробітної плати в Україні до 21,8 тис грн.

2024 року середньомісячна заробітна плата в Україні може збільшитися на 5,5 тисяч грн, сягнувши рівня в 21,8 тисячі грн. Прогнозується, що до 2026 року цей показник зросте і перевищить позначку в 30 тисяч грн.

Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів № 1315, якою схвалено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки.

За прогнозами уряду, середньомісячна заробітна плата в різні роки буде такою:

2024 року очікується збільшення до 21,8 тис грн

до 2026 року планується подальше зростання, перевищивши позначку в 30 тис грн

Згідно з прогнозами Кабміну, середньомісячна заробітна плата в Україні підвищуватиметься з урахуванням інфляції:

2024 року очікується зростання на 8,5%

2025 року прогнозується збільшення на 8,9%

до 2026 року планується подальше зростання на 9,1%

Раніше стало відомо, що від 1 січня 2024 року в Україні підвищать мінімальну зарплату – з 6700 до 7100 грн. Цього року перераховувати зарплати не стали навіть в умовах все ще високої інфляції через складний фінансовий стан.

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