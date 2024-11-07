Зарплата в Україні: який розмір мінімальних виплат закладено в держбюджеті на 2025 рік

Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2025 рік, у якому затверджено новий розмір мінімальної заробітної плати. До неї будуть прив'язані деякі соціальні виплати і податки.

Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Соціальні стандарти, включно з мінімальною заробітною платою, ймовірно, залишаться на колишньому рівні.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладено видатки на встановлення мінімальної заробітної плати від 1 січня в розмірі 8 000 гривень.

"Зазначений розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення 2024 року (підвищення становило 16%, порівняно з 2023 роком)", — йдеться в пояснювальній записці.

У документі також зазначено, що в рамках євроінтеграції України та продовження реформи державного управління оплата праці держслужбовців здійснюватиметься на основі нової системи класифікації посад.

Нагадаємо, головний кошторис країни на наступний рік викликав неабиякий резонанс у суспільстві. У владі також незадоволені документом.

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