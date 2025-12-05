Зарплата вчителів 2026 року: в Раді сказали, скільки вона становитиме

Зарплати педагогів зростуть / © Associated Press

Ухвалений Верховною Радою 3 грудня Державний бюджет України на 2026 рік передбачає помірне зростання соціальних стандартів та суттєву індексацію зарплат педагогів.

Про це повідомив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Вчителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат. Це — неприйнятно. Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026. Перший крок до справедливих зарплат для українських освітян у 2026 році — зроблено», — зазначив він.

Нагадаємо, ключовим пріоритетом бюджету на наступний рік став сектор оборони, який акумулює понад половину всіх видатків. Соціальна сфера, освіта й медицина отримали збалансоване, але економне фінансування, тоді як капітальні інвестиції суттєво обмежені.

Серед ухвалених напрямків зафіксовано:

зростання видатків на оборону (+6% до 2,8 трлн грн)

соцзахист (467 млрд грн)

освіта (265 млрд грн)

консервативні норми (мінзарплата 8647 грн, прожитковий мінімум 3209 грн)

Щодо підвищення оплати праці вчителів, то їхні зарплати зростатимуть поетапно: на 30% із січня та ще на 20% із вересня, що в сумі дає індексацію на 50% протягом року.

Освітня галузь загалом отримає 265,4 млрд грн, які будуть спрямовані не лише на зарплати, а й на модернізацію шкіл, програму доступного кредитування «єОселя» (15,8 млрд грн) та фінансування харчування для 4,4 млн учнів (14,4 млрд грн). Завдяки цим рішенням середня зарплата вчителя підвищиться від приблизно 16 тисяч грн до близько 24 тисяч грн, залежно від педагогічної категорії та надбавок.