Зарплати на підприємствах "Метінвест" зростуть на 10% вже від 1 березня

Зарплати на підприємствах "Метінвест" зростуть на 10% вже від 1 березня

Найбільша металургійна компанія країни "Метінвест" підвищить заробітну плату працівникам на українських підприємствах на 10%.

Оклади зростуть уже від 1 березня цього року, але тільки у виробничого персоналу: як повідомили у групі, підвищення зарплат для керівників та управлінського персоналу підприємств поки що не планується.

"Ми робимо все, щоб Маріуполь розвивався, а у маріупольчан була гідна робота, гідна зарплата і щасливе життя. Мені хотілося б сказати всім співробітникам "дуже дякую" за працю, за відповідальність, а найголовніше — за любов до рідних заводів, до рідного міста і до нашої рідної країни", — заявив акціонер групи "Метінвест" Рінат Ахметов.

"Метінвест" високо цінує внесок своїх співробітників у загальний результат компанії і має намір і надалі залишатися лідером за рівнем мотивації персоналу. Цього року ми ухвалили рішення підвищити зарплати раніше, ніж звичайно — вже від 1 березня", — заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Також від 1 квітня, за підсумками щорічної оцінки, буде переглянуто та встановлено нові індивідуальні доплати робітникам у розмірі від 5% до 25% окладу.

"Підвищувати соціальні гарантії робітників – традиційна практика нашої компанії. Метінвест утримує та залучає нових співробітників за допомогою різних систем мотивацій, серед яких – рівень заробітної плати, який перевищує і середньоукраїнську, і галузеву", — повідомив акціонер групи "Метінвест" Вадим Новинський.

Водночас, за даними Державної служби статистики, співробітники групи "Метінвест" є найбільш високооплачуваними у гірничо-металургійній галузі України: зарплати тут на 5-8% вищі, ніж у компаній-конкурентів. Станом на лютий 2022 року середня зарплата на українських підприємствах Метінвесту становить 22 000 грн.

Нагадаємо, минулого року група "Метінвест" збільшила заробітні плати виробничому та адміністративному персоналу на українських підприємствах одразу на 25%. Основними акціонерами "Метінвесту" є група SCM (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%).