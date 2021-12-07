Зарплати українців підвищились, але не набагато: кому і скільки платили у 2021 році

Зарплати українців підвищились, але не набагато: кому і скільки платили у 2021 році

Наприкінці року вже можна підбити підсумки, з’ясувати, чи збільшилася зарплата в Україні, та побачити динаміку її розвитку у різні періоди.

Ще на початку 2021 року роботодавці демонстрували помірно-оптимістичні настрої щодо підвищення зарплат. В середині року 31% роботодавців зазначали, що зарплату підвищили всім співробітникам, ще 21% опитаних стверджували, що зарплату підвищили тільки тим, хто виконав або перевиконав план/KPI, ще 21% компаній підвищили зарплату з урахуванням індексації.

Дані отримані в результаті аналізу бази вакансій кадрового порталу grc.ua і звіта по зарплатах, зазначених у вакансіях 28 різних професійних галузей, за період квітень - листопад 2021 року.

Так, лідери всіх рейтингів по затребуваності та розміру зарплат - галузь Інформаційних систем та телеком. Динаміка розвитку заробітної плати у цій категорії з квітня по листопад 2021 позитивна, оплата за цей період в середньому збільшилась на 11.331 грн. Якщо у квітні середня заробітна плата цієї проф сфери складала 51.469 грн., то вже у листопаді ця цифра зросла до позначки 62.800 грн.

Другими за розміром щомісячної компенсації є представники Топ-менеджменту. З квітня цього року зарплати керівників в середньому збільшилися на символічні 5.354 грн. Якщо на початку обраного відрізку часу середня цифра складала 39.146 грн., то в кінці вийшла на показник 44.500 грн.

Цікаво, що останнім часом до п’ятірки найвищих середніх зарплат в Україні входять представники Консалтингу. Проте динаміка розвитку їх щомісячної компенсації навпаки негативна. З квітня по листопад цього року цифра середньої оплати праці цієї галузі впала на 1.154 грн. При цьому в різні місяці ця цифра то піднімалась, то знову падала. Найнижчий показник був у травні – 20.088 грн., а найвищий у квітні – 31.654 грн.

У галузі Страхування динаміка розвитку заробітної плати була незначна. За статистикою обраного періоду зарплата у страхувальників зросла на 2.008 грн. – у квітні цифра сягала 23.592 грн., а в листопаді – 25.600 грн.

Останньою у п’ятірці найвищих зарплат є галузь Будівництво та нерухомість. За період квітень-листопад 2021 середня заробітна плата у цій сфері зросла на 6.073 грн. У квітні ця сума становила 22.427 грн., а в листопаді – 28.500 грн.

grc.ua

Далі розглянемо профсфери, які не увійшли у Топ-5 найвищих зарплат. Показники категорії Юриспруденція – 22.256 грн. на початку обраного періоду та 28.000 грн. наприкінці. Тобто відбулося позитивне зростання на 5.744 грн.

У галузях Видобуток сировини, Маркетинг, реклама, PR, Наука і освіта та Спорт, фітнес відбулась негативна динаміка розвитку середньої заробітної плати. Середня цифра по оплаті праці в обраний період – 8 місяців – зменшилась на 2.094 грн., 3.652 грн., 1.733 грн. та 2.512 грн. відповідно.

Категорія Закупки з квітня по листопад 2021 року мала незначну, проте позитивну динаміку розвитку середньої заробітної плати. З показника 19.831 грн. до 22.600 грн., тобто цифра виросла на 2.769 грн.

У галузях Автомобільний бізнес, Інсталяція та сервіс, Мистецтво, медіа та Управління персоналом за обраний відрізок часу відбулась позитивна динаміка розвитку показника середньої заробітної плати. Аналітичні дані показують, що зріст відбувся на 9.877 грн., 10.496 грн., 6.392 грн. та 1.316 грн. відповідно.

Динаміка розвитку середньої заробітної плати у галузях Банки, інвестиції та Бухгалтерія за період квітень-листопад 2021 була негативною. Показники впали на 1.772 грн. та 1.516 грн. відповідно.

У категоріях Державна служба, Виробництво, сільське господарство динаміка розвитку середньої заробітної плати була суттєво позитивна. З квітня по жовтень 2021 у сфері Державна служба показники виросли на 12.000 грн. із цифри 16.000 грн. до 28.000 грн., причому у вересні цифра досягла свого піку і становила 43.000 грн. Для галузі Виробництво, сільське господарство показник росту середньої заробітної плати становив 9.977 грн. у період з квітня по листопад 2021.

Не дуже суттєвий ріст показників середньої заробітної плати в обраний період відбувся для сфер Продажі, Транспорт, логістика та Домашній персонал. За обраний період показники виросли на 2.136 грн., 844 грн. та 4.502 грн. відповідно.

Найстабільніші цифри динаміки середньої заробітної плати були у галузі Туризм, ресторани у період з квітня по листопад. Від 13.608 грн. до 13.500 грн. без помітних змін протягом усього періоду.

Позитивна динаміка розвитку середньої заробітної плати відбулась для галузей Медицина, Робітничий персонал, Початок кар'єри та Адміністративний персонал. Показники зросли за обраний період на 3.823 грн., 4.149 грн., 2.348 грн. та 1.965 грн. відповідно.

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Для категорії Безпека навпаки відбулась негативна динаміка розвитку середньої заробітної плати у період з квітня по листопад 2021. За цей відрізок показник впав на 1.097 грн.

Динаміка змін середньої заробітної плати по Україні з усіх вакансій вищезгаданих галузей становить:

‌квітень — 17.065 грн.

‌травень — 17.038 грн.

‌червень — 14.363 грн.

‌липень — 16.630 грн.

‌серпень — 16.700 грн.

‌вересень — 18.000 грн.

‌жовтень — 17.700 грн.

‌листопад — 18.400 грн.

Висновок: зарплати у 2021 року були більш-менш стабільними без суттєвих негативних змін. Середня заробітна плата, зазначена у вакансіях українських компаній, зросла, але не набагато. Проте з урахуванням офіційного показника інфляції отримувати більше українці, на жаль, не стали.

Нагадаємо:

У Мінекономіки прогнозуть зростання середньої зарплати в Україні. За прогнозами відомства, вже у наступному році українці зароблятимуть майже 600 доларів на місяць.

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