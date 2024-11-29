Зарплати українців зменшаться: нардепка розповіла,що буде з виплатами 2025 року

Від 1 грудня, після набрання чинності законом про підвищення податків, всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору до 5%.

Про це повідомила народна депутатка, член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "Київ24".

"Абсолютно точно, всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці - це на роботі як найманий працівник, нараховані відсотки по депозитам в банках - все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не 1,5%, а 5%", - сказала Южаніна.

Вона пояснила, що чистий дохід "на руки" стане меншим.

Нагадаємо, 2025 року мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 000 гривень, а прожитковий мінімум - 2920 гривень. Проєкт бюджету на 2025 рік не передбачає збільшення заробітних плат для педагогів та медиків. Натомість наступного року зростуть зарплати у прокурорів та суддів.

Наступного року залишаться без змін й прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. До цих показників прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати.

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